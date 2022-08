Czinger lève le voile sur un tout nouveau modèle dérivé de la 21C. Son nom, la Czinger 21C V Max et comme son nom l'indique, ce modèle vise à rouler le plus vite possible en ligne droite. C'est en quelque sorte la concurrente à la Bugatti Chiron Super Sport 300+, qui tout comme l'hypercar de Molsheim, a reçu quelques modifications pour atteindre des vitesses délirantes.

Si la face avant de la Czinger 21C V Max n'évolue que très peu, le profil et l'arrière de la sportive ont été modifiés. Elle est naturellement plus longue que la 21C sur laquelle elle repose. L'aileron arrière a disparu, le diffuseur est différent, et les sorties d'échappement ont été déplacées au niveau du capot moteur. Le travail des ingénieurs de Czinger a consisté à la rendre la plus fluide possible afin de réduire son coefficient de traînée dans l'air et de lui permettre d'aller très vite.

"Nous avons créé l'hypercar la plus avancée technologiquement au monde. Du logiciel de conception piloté par l'intelligence artificielle utilisé pour la concevoir aux alliages brevetés dans lesquels ses structures sont imprimées, la 21C est le fruit de plus de sept ans de développement et de centaines de millions d'investissements. Nous sommes ravis d'introduire de nouveaux modèles définissant le segment dans notre gamme dans les années à venir et d'établir Czinger comme l'une des grandes marques automobiles américaines de notre temps", a déclaré Lukas Czinger.

Curieusement, le fabricant n'a apporté aucune modification au moteur. La Czinger 21C V Max embarque donc un V8 bi-turbo de 2,88 litres couplé à un système électrique pour délivrer une puissance totale et maximale de 1250 ch. D'après Czinger, la supercar peut accélérer de 0 à 60 mph (soit 96 km/h) en moins de 1,9 seconde et parcourir le quart de mile en 8,1 secondes. Elle serait même capable d'écraser la Koenigsegg Regera puisque le 0-400-0 km/h est donné en 27 secondes, c'est beaucoup moins que la Suédoise et son chrono de 31,49 secondes.

La marque n'a pas publié les photos de l'habitacle, mais affirme que l'intérieur est recouvert de fibre de carbone. La Czinger 21C V Max a aussi un compartiment de rangement contenant un ensemble de bagages sur mesure. Si aucun prix n'a été évoqué, les livraisons des 21C et 21C V Max devaient débuter vers la fin de l'année 2023.