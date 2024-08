"Rebelle" et "Radical". C'est ainsi que Rimac définit le prochain modèle qui sera dévoilé à la Monterey Car Week . On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une version extrême de la Nevera ou d'une toute nouvelle hypercar, mais il ne faudra certainement pas attendre longtemps avant de le savoir.

Outre le nouveau teaser publié sur Instagram, un étrange compte à rebours a commencé sur le site de la société croate.

Extrême et "radical"

La photo ci-dessous, présentée sur les profils sociaux de Rimac, est assez intéressante, étant donné qu'elle montre une partie de l'avant de la voiture. Le profil du nez semble être similaire à celui de la Nevera, bien que la forme du séparateur et l'élément aérodynamique vert saillant semblent complètement nouveaux par rapport à l'hypercar "de série".

Dans le texte accompagnant le message, le mot "Radical" a un "r" majuscule, ce qui signifie que le nom de cette version particulière (ou le nom du modèle lui-même) pourrait être celui-là. Mais de quel type de voiture s'agit-il exactement ? Difficile à dire, même s'il n'y aura probablement pas de variante dédiée à la piste.

Après le lancement de la Time Attack à l’été 2023, la naissance d’une voiture encore plus extrême semble en effet improbable.

De moins en moins de "pixels" à ses débuts

Pour approfondir encore le mystère, voilà qu'apparaît un compte à rebours sur le site officiel de Rimac. Il s'agit plutôt d'une sorte de comptage des pixels manquants à la présentation du modèle.

Le compte à rebours sur le site Rimac

Au fil des heures, la voiture pourrait donc prendre de plus en plus de forme, et la présentation officielle pourrait avoir lieu très prochainement.

Certes, il ne sera pas facile pour le constructeur croate d'améliorer la formule de la Nevera, l'hypercar électrique à quatre moteurs et 1 914 ch. Cependant, il ne faut jamais dire jamais...