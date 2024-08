La Monterey Car Week se rapproche. Du 9 au 18 août, la ville californienne deviendra la capitale mondiale des voitures de luxe et des hypercars, et Rimac ne manquera pas à l'appel. En fait, le constructeur croate semble avoir quelque chose de spécial en réserve pour cet événement. La stratégie sociale inhabituelle de ces derniers jours semble préparer le terrain pour la présentation d'un nouveau modèle.

Une nouvelle tempête en vue

Selon une source citée par Auto Express, la marque de Mate Rimac pourrait dévoiler quelque chose de nouveau le 12 août. À l'appui de ces affirmations, l'activité Instagram de la marque, qui a supprimé tous ses posts passés, laissant de fait l'intégralité du fil d'actualité vide.

Rimac Nevera Time Attack

Étant donné que Nevera, le nom donné à l'hypercar électrique de 1 914 ch, signifie "tempête" en croate, nous pouvons nous attendre à une nouvelle version de la Rimac.

Après tout, il y a aussi le précédent de l'édition 2023, la marque des Balkans ayant présenté la Time Attack, une variante spéciale produite en 12 exemplaires conçus spécialement pour la piste.

Un Nevera encore plus sauvage

Bien sûr, il est trop tôt pour imaginer les caractéristiques de cette nouvelle déclinaison de la Nevera. Il n'est pas exclu que Rimac ait préparé une mise à niveau substantielle des performances de son hypercar, en révisant le logiciel de la batterie et des quatre moteurs électriques pour augmenter encore la puissance disponible.

Rimac Rimac Nevera édition 15e anniversaire

Ces modifications du groupe motopropulseur pourraient être combinées à des ensembles aérodynamiques pour rendre l'hypercar des Balkans encore plus performante et plus affûtée. D'autre part, Rimac doit maintenir l'intérêt pour son modèle, car jusqu'à présent, seules 50 des 150 unités prévues ont été vendues en deux ans.