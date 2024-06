Quinze ans après avoir fondé la société automobile qui porte son nom, Mate Rimac a conçu sa propre supercar Nevera. Il admet qu'il n'a peut-être pas été le client le plus facile de son entreprise, mais la création finale est stupéfiante.

Il a décidé de présenter la carrosserie en fibre de carbone de la voiture dans toute sa splendeur. La finition sur mesure de la voiture présente des fibres qui s'écoulent dans une direction bien précise, se poursuivant sur les panneaux voisins pour créer un flux de carbone ininterrompu. Cependant, la carrosserie n'est pas totalement dépourvue de couleurs : Mate Rimac a teinté la voiture en rouge avec des accents de fibre de carbone nue. Il a même demandé à ce que le badge sur mesure soit recouvert d'une finition rouge.

La Nevera du PDG possède des drapeaux croates peints à la main sur les rétroviseurs latéraux. Elle possède également un motif d'éclair caché sous l'aileron arrière qui représente les orages méditerranéens soudains et turbulents qui ont contribué à donner son nom à la Nevera.

À l'intérieur, Mate Rimac a choisi des garnitures asymétriques, noires d'un côté et rouges de l'autre. Il a rempli l'habitacle de motifs personnalisés cousus à la main, visibles sur les accoudoirs, les appuis-tête et les genouillères. L'un d'eux représente Solinjanka, la fille de Solin, d'après une sculpture du musée archéologique de Zagreb.

"C'est une expérience un peu folle que d'être le client de sa propre entreprise", explique Mate Rimac. "Et je n'étais probablement pas le client le plus facile non plus. Comme avec tous nos clients, il y a eu un processus de co-création : partager des idées, les faire évoluer, puis les perfectionner jusqu'à ce que vous obteniez une Nevera qui se démarque et qui vous parle personnellement. Le résultat n'est pas seulement magnifique, il raconte aussi une histoire importante pour moi."

La Rimac est propulsée par quatre moteurs électriques à aimant permanent, refroidis à l'huile et conçus sur mesure, un pour chaque roue. La puissance totale est de 1 914 chevaux et le couple de 2 360 Nm, ce qui permet à la voiture électrique d'atteindre les 100 km/h en 1,75 seconde. La vitesse maximale de la Nevera est de 416 km/h en marche avant, et de 275 km/h en marche arrière.