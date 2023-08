La présentation de la nouvelle Maserati GranCabrio se fait de plus en plus attendre. Après une longue série de tests dans différentes conditions climatiques, la nouvelle génération de l'élégant cabriolet de Modène semble être prête à être présentée de manière officielle.

C'est un signe clair que son lancement est imminent, peut-être dès la Monterey Car Week du 11 au 20 août, l'événement le plus glamour de la côte californienne qui se termine par le Concours d'Elégance de Pebble Beach le 20 août.

C'est déjà un "Trofeo"

Les photos montrent un exemplaire gris de la Maserati GranCabrio, avec des jantes et des inserts noirs sur la carrosserie. Les sorties d'échappement chromées et les sièges en cuir noir se distinguent également, tandis qu'au-dessus des fentes latérales du passage de roue, on peut apercevoir l'inscription "Trofeo".

Comme la version coupé, la GranCabrio présentée sur les photos devrait donc également être équipée du 3.0 V6 de 550 ch. Dans la Granturismo, cette version passe de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et atteint une vitesse maximale de 320 km/h.

Cependant, la GranCabrio sera également déclinée dans la variante électrique Folgore. Ici aussi, les caractéristiques devraient être sensiblement identiques à celles de la Granturismo, avec trois moteurs électriques pour un total de 830 ch et une batterie de 92,5 kWh.

Comme nous l'avons mentionné, les débuts de cette Maserati pourraient avoir lieu presque en même temps que ceux de la MCXtrema, une variante de la MC20 réservée à la piste, qui sera dévoilée le 18 août à l'occasion de l'événement The Quail pendant la Monterey Car Week. En sera-t-il de même pour la GranCabrio et sa déclinaison Folgore ? Seul l'avenir nous le dira ...