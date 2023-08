La prochaine voiture de piste de Maserati sera bientôt dévoilée au grand jour. Il ne s’agit pas ici d’une voiture de course GT2 mais d’un modèle qui remonte à plus loin encore : la Project24. Aujourd’hui elle porte un nom officiel, la MCXtrema.

La Project24 avait fait ses débuts en juillet 2022 sous la forme d'une série de rendus, représentant une MC20 hautement modifiée avec plus d’agressivité et plus de puissance. Maserati a déclaré que cette voiture gagnerait de nouveaux turbocompresseurs pour le V6 de 3,0 litres, élevant le moteur à 740 chevaux. Mais nous apprenons aujourd’hui qu’elle aura dix chevaux de moins, à vous de juger la gravité de cette annonce.

Galerie: Maserati MC20 GT2

20 Photos

Une future bête de piste ?

Bien que nous ayons techniquement vu la voiture dans les rendus, Maserati toujours pas dépasser le stade des teasers. Cependant on sait aujourd’hui que la voiture fera ses débutas à The Quail, le 18 août, pendant la Monterey Car Week. Maserati confirme également que seulement 62 exemplaires seront construits et qu’ils ont été déjà vendus…

En fait, cela ne devrait pas être une grande surprise. Lorsque Maserati a annoncé la Project24, le constructeur automobile a déclaré que les acheteurs auraient de nombreuses options de personnalisation. D'ailleurs, Maserati affirme qu'il n'y aura pas deux voitures identiques.

La voiture devrait avoir une transmission séquentielle à six vitesses au lieu de la boîte de vitesses à double embrayage à huit vitesses de la MC20. Des Brembos en carbone-céramique vont s’assurer du bon fonctionnement des freins, et à l'intérieur, les acheteurs peuvent opter pour des extras élégants comme un siège passager. Étant une voiture réservée à la piste, l'intérieur est préparé pour la course avec uune variété de technologies pour aider les pilotes à réaliser les meilleurs temps au tour possibles.

Rendez-vous donc dans quinze jours pour les débuts officiels de la MCXtrema.