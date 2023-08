Le Toyota Land Cruiser 250 arrive en Europe où il sera proposé avec une motorisation différente des États-Unis. Alors que les versions nord-américaine et chinoise reçoivent un moteur à essence turbo de 2,4 litres avec un moteur électrique pour une puissance combinée de 326 ch et 630 Nm de couple, la version disponible en Europe occidentale (et en Australie) dispose d'un diesel. L'unité de 2,8 litres est bonne pour 201 ch et 500 Nm envoyés via une nouvelle transmission automatique à huit vitesses.

Mais ce nouveau Land Cruiser à moteur diesel est assez puissant et pourra remorquer une charge allant jusqu’à 3,5 tonnes. Toyota a confirmé qu'un groupe moto-propulseur hybride doux suivra son homologue thermique au début de l’année 2025. Pendant ce temps, le diesel devrait être mis en vente d’ici le mois d’octobre 2023 avec une édition limitée à 3 000 exemplaires. Comme pour la variante américaine, le tout-terrain sera vendu avec des phares ronds et rectangulaires comme des clins d'œil visuels aux anciens LC.

D’autres moteurs sont à venir

Toyota tient à souligner qu'il s'agit du premier Land Cruiser à être doté d'une direction assistée électrique et également du premier modèle de l'entreprise à proposer une barre anti-roulis avant à déconnexion. Ce dernier est officiellement connu sous le nom de stabilisateur avec mécanisme de déconnexion (SDM) et est livré avec un interrupteur monté sur le tableau de bord pour changer l'état de la barre anti-roulis. La technologie devrait porter ses fruits dans toutes les conditions en rendant le SUV plus performant en tout-terrain, plus confortable et plus facile à manœuvrer sur la route.

Selon les pays, le Land Cruiser "250" sera disponible avec des groupes moto-propulseurs supplémentaires au-delà de l'hybride, de l'hybride léger et du diesel. En Europe de l'Est et de l'Ouest ainsi qu'au Moyen-Orient, Toyota va proposer un moteur à essence turbocompressé de 2,4 litres développant 278 ch et 430 Nm de couple. De plus, l'Europe de l'Est et le Japon recevront également un moteur à essence de 2,7 litres à aspiration naturelle d'une puissance de 161 ch et 246 Nm de couple.