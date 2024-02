L'Italie et l'Allemagne collaborent à nouveau pour concevoir les voitures de demain. Le nom du nouveau designer d'Audi, en poste à partir du 1er juin 2024, a été annoncé. Il s'agit de Massimo Frascella, fraîchement démissionnaire du centre de style Jaguar-Land Rover, qu'il a dirigé pendant des années, prêt à prendre la relève de Marc Lichte, qui assumera un nouveau rôle au sein du groupe.

C'est donc un designer italien qui revient à Ingolstadt après Walter de Silva, responsable du style de la marque aux quatre anneaux depuis 2002, pour devenir le numéro un du centre de style du groupe Volkswagen jusqu'en 2015.

Qui est-il ?

Né à Massa Carrara en 1970, Frascella est diplômé de l'Iaad (Institut des arts appliqués et du design) de Turin avec une spécialisation en "Transportation design" en 1997. Il a rejoint le Centre de style Bertone en 2001, puis Ford avant de rejoindre Kia en 2005. En 2011, il passe au groupe Jaguar-Land Rover, où il devient designer en chef.

C'est sous sa direction que sont nées les plus récentes innovations du constructeur britannique, comme les nouvelles générations de Land Rover Defender, Discovery et la famille Range Rover (classic, Sport, Evoque et Velar). Des modèles unis par des lignes sinueuses et simples, suivant la philosophie de Frascella : "La simplicité est à la base de mon approche du design, basée sur des projets sans éléments superflus et qui ne suivent pas les tendances. C'est pourquoi nous misons sur des styles raffinés et intemporels".

Land Rover Defender Range Rover

Le designer italien sera donc appelé à concevoir les prochains modèles Audi qui, selon Gernot Döllner, PDG de la société, devront rendre immédiatement perceptible la devise "vorsprung durch technik" (Le progrès par la technologie). Des voitures qui feront de plus en plus appel à l'électricité et qui seront toujours à la pointe de la technologie à l'avenir.

Comme indiqué, Frascella succède à Marc Lichte, responsable du design Audi depuis 2014 et "père" des nombreux modèles lancés par la société au cours des dix dernières années. Parmi ses dernières créations figureront le Q6 e-tron, anticipé par quelques teasers il y a quelque temps et qui devrait faire ses débuts en 2024, et l'A6 e-tron.