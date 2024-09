La nouvelle Lancia Ypsilon a été présentée il y a quelques mois et a représenté une révolution historique, en augmentant ses dimensions et en devenant électrique. Pour elle, les nouveautés se poursuivront en 2025 avec l'arrivée de la version sportive - caractérisée par l'acronyme HF - au sommet de la gamme.

Tous les détails que nous connaissions déjà sont complétés aujourd'hui par la nouvelle que la Lancia Ypsilon HF n'aura pas 240 ch comme annoncé il y a quelques mois, mais 280, exactement comme l'Alfa Romeo Junior Veloce, avec laquelle la petite Lancia partage la mécanique.

Travail d'équipe

Il était facile d'imaginer qu'une augmentation de puissance arriverait sur la Lancia Ypsilon HF, précisément à la lumière de ce que les hommes d'Alfa ont fait sur la version plus puissante de la Junior. En revanche, utilisant la même plate-forme - le CMP d'origine PSA - et faisant partie du même Groupe, pourquoi ne pas profiter du travail d'une marque pour donner à l'Ypsilon quelque chose de plus à la sauce sportive ?

Lancia Ypsilon HF

Outre les modifications apportées au groupe motopropulseur - dont une batterie de 54 kWh - l'Ypsilon HF bénéficiera d'innovations spécifiques telles qu'une assiette abaissée, une voie élargie et - probablement - une direction et des suspensions révisées, ainsi qu'un différentiel avant Torsen et un système de freinage amélioré. Pour l'instant, cependant, aucune donnée technique officielle n'a été communiquée. Tout ce que l'on sait, c'est que l'accélération de 0 à 100 km/h se fera en 5,8 secondes.

Retour à la piste

L'année 2025 marquera également le retour de Lancia dans le sport automobile avec l'Ypsilon Rally 4 HF, destinée à courir en Rallye 4, une catégorie réservée aux voitures à deux roues motrices conduites par de jeunes pilotes qui en sont à leur première expérience.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Développée également grâce à la collaboration de Miki Biasion, un pilote qui a lié son nom à celui de Lancia, avec laquelle il a remporté le Championnat des Rallyes en 1988 et 1989, la voiture de compétition Ypsilon est équipée du moteur 1.2 3 cylindres de 212 ch et a été le protagoniste d'un premier essai exceptionnel. En effet, elle a été conduite sur le circuit de Balocco par Carlos Tavares, directeur général de Stellantis. Luca Napolitano, numéro un de Lancia, était également présent pour l'occasion et a donné rendez-vous le week-end du 24 et 25 octobre pour de plus amples informations sur la sportive Ypsilon.