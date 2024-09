L'épisode final de The Grand Tour est terminé. Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May ont diverti les foules pendant plus de deux décennies, laissant une marque indélébile dans le monde de l'automobile. Mais alors que le trio s'enfonce dans le soleil couchant, ils ont suscité un regain d'intérêt pour les voitures classiques utilisées pour leur dernière aventure. Du moins, pour deux d'entre elles.

Il s'agit de celles de May et Hammond. Le trafic de recherche est en forte hausse pour les voitures qu'ils ont conduites dans "One For The Road". C'est particulièrement vrai pour la Triumph Stag de May (datée de 1974), dont les recherches ont bondi de 793 % depuis la diffusion de l'épisode la semaine dernière. Certes, nous n'avons aucune idée du nombre de personnes qui recherchaient la voiture de sport britannique avant cela, mais nous pensons que la Ford Capri GXL Mk I que conduisait Hammond générait déjà quelques clics. Après l'épisode, le trafic pour l'ancienne Ford a pourtant augmenté de 185 %.

Recherche Lancia, désespérément

Mais la grande absente des données recueillies par "Auto Trader", est la Lancia Montecarlo de Clarkson. Construite principalement à la fin des années 1970, sa silhouette élégante à moteur central incorporait un modeste quatre cylindres à double arbre à cames qui développait 120 chevaux. Ce n'est pas une voiture très recherchée de nos jours, et apparemment, le fait que Clarkson en conduise une à travers le Zimbabwe n'a rien changé à cela.

"Les voitures classiques comme la Ford Capri et la Triumph Stag ont toujours occupé une place particulière dans le cœur des passionnés de voitures britanniques", a déclaré Erin Barker, directrice éditoriale d'Auto Trader. "Le dernier épisode de The Grand Tour a remis ces modèles emblématiques sous les projecteurs, rappelant aux téléspectateurs leur attrait intemporel et que voir leurs amis passionnés de voitures préférés les conduire fait partie de leur attrait."

The Grand Tour : One For The Road voit le trio emblématique voyager à travers le Zimbabwe dans trois voitures qu'ils ont toujours voulu posséder. Cela marque non seulement la fin de la série, mais aussi la fin de leur partenariat automobile. L'épisode sera toujours disponible sur Amazon Prime.