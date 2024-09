La série The Grand Tour telle que nous la connaissons prendra fin le 13 septembre prochain, lorsque le dernier épisode mettant en scène les animateurs Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May sera diffusé en avant-première sur Amazon Prime. Si l'ancien trio de Top Gear se retire pour de bon, ce n'est pas la fin de The Grand Tour.

Richard Hammond a confirmé le projet d'Amazon de remplacer les trois présentateurs britanniques par de nouveaux animateurs pour la prochaine saison, au lieu de mettre fin à l'émission pour de bon.

" L'émission se poursuivra ", a déclaré M. Hammond à la publication britannique Metro. "The Grand Tour continue. Nous nous retirons en tant qu'animateurs, mais Prime continuera. Je suis donc impatient de m'asseoir dans mon fauteuil et de regarder quelqu'un d'autre le faire. C'est extraordinaire. "

L'animateur de 54 ans a déclaré qu'il ne savait pas qui Amazon envisageait pour le remplacer, lui, Clarkson ou May, mais il affirme que la personne choisie doit être enthousiaste.

" Si vous faites une émission qui, au cœur, a un sujet, que ce soit la cuisine, la danse ou les voitures, les animateurs, les principaux responsables de cette émission, doivent avoir cette passion dans leur cœur ", a-t-il déclaré à Metro. " Et nous l'avons toujours fait. Il n'a jamais été nécessaire d'être un passionné de voitures pour regarder notre émission. Beaucoup de gens qui ne l'étaient pas la regardaient, mais il était important que nous soyons des passionnés de voitures. "

On ne sait pas encore très bien où Amazon et ses nouveaux animateurs vont emmener The Grand Tour, mais Hammond affirme qu'il est hors de question qu'il s'en mêle.

Il faut toutefois noter que la BBC avait eu la même idée lorsque les trois compères avaient fait le choix de quitter l'émission "Top Gear UK". Malgré un casting plutôt sérieux, l'emblématique émission britannique n'a jamais réussi à se remettre du départ de ses trois animateurs vedettes.