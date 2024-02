Après huit mois d’attente suite au dernier épisode spécial intitulé "Eurocrash", les trois animateurs les plus célèbres du monde de l’automobile seront de retour cette année avec deux voyages inédits. C’est désormais officiel : le premier d’entre eux aura lieu dans le désert du Sahara et la bande-annonce est déjà disponible sur le net.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May ont beau en avoir vu de toutes les couleurs ces deux dernières décennies, ils vont néanmoins devoir endurcir les terribles conditions offertes par la plus célèbre zone désertique du monde, en Mauritanie, à bord "d'anciennes" voitures de sport (une Aston Martin, une Jaguar et une Maserati) et tenteront de suivre les traces du rallye Paris-Dakar.

Dans une interview accordée à RadioTimes.com, Hammond s’est confié sur ce nouveau périple, qui lui en a fait baver, à quelques jours de la sortie de ce nouvel épisode :

"Il y a eu une rencontre effrayante avec des chauves-souris transportant le virus Ebola. Et ma voiture, l’Aston Martin, était la plus problématique du groupe car elle vient d'une époque où les véhicules devenaient tout juste intelligents... et cela ne m'a apporté pas mal de soucis. En plus, les gars m'ont aussi détruit, il y a eu pas mal de farces."

Deux petits tours et puis s’en vont…

Cet épisode devrait être suivi d’une autre émission spéciale qui se tiendra au Zimbabwe, et qui sera diffusée plus tard dans l’année, avant la fin probable de la série. Suite au licenciement de Jeremy Clarkson en 2015, viré par la BBC et (de facto) de Top Gear, et après le départ de ses deux compères, The Grand Tour a vu le jour en 2016 sur Amazon Prime avec le trio légendaire de nouveau aux commandes.

Au départ, la nouvelle émission avait un format très similaire à Top Gear dans sa structure (tests sur circuits, célébrités au volant, séquence news, quelques voyages etc) avant de changer à la fin de l’année 2019. Depuis lors, Amazon Prime ne produit plus que quelques épisodes "spéciaux", sans public et uniquement constitué d’un grand voyage.

Hammond qui annonce à ses deux camarades qu'ils se trouvent dans une zone listée "rouge" ?

Les premières rumeurs concernant la fin de The Grand Tour sont apparues en janvier 2023 lorsque la firme aurait décidé de ne pas renouveler l'émission et le programme "Clarkson's Farm" (qui devrait continuer) au-delà de leurs contrats actuels après que Clarkson ait tenu des commentaires controversés sur Meghan Markle en décembre 2022.

Depuis, l’animateur a bel et bien confirmé à BBC News que la série devrait s’arrêter après l’année 2024, estimant avoir tout exploré en matière d’automobile. Le média britannique a tout de même rapporté que des options sont à l'étude pour une nouvelle version de l'émission sans donner plus de détails. Espérons simplement que ces deux derniers épisodes concluent la série en beauté.