Bonne nouvelle : La série The Grand Tour avec Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May revient en 2024 avec un épisode spécial au Zimbabwe. Mauvaise nouvelle : Selon la BBC, il s'agirait du dernier épisode de l'émission avec les trois animateurs emblématiques.

Mais ce n'est peut-être pas la fin de The Grand Tour. "La BBC croit savoir que des options sont à l'étude pour une nouvelle version de l'émission", rapporte l'agence de presse.

The Grand Tour a été lancée en novembre 2016 sur Amazon Prime. Au départ, elle avait un format très similaire à la version de Top Gear présentée par les animateurs, sous forme de séquences pour chaque épisode. Plus tard, l'émission a fait la transition vers des émissions spéciales plus longues présentant des aventures dans des endroits comme l'Écosse, la France, la Norvège et l'Europe centrale.

Les premières rumeurs concernant la fin de The Grand Tour sont apparues en janvier 2023. Amazon Prime aurait décidé de ne pas renouveler l'émission et le programme Clarkson's Farm au-delà de leurs contrats actuels après que Clarkson a fait des commentaires controversés sur Meghan Markle en décembre 2022.

La nouvelle du départ de Clarkson, Hammond et May de The Grand Tour survient peu de temps après que la BBC a annoncé la fin de l'émission Top Gear dans un avenir proche. La chaîne a déclaré qu'elle "mettait l'émission au repos", suggérant que le programme pourrait éventuellement revenir.

La suppression de Top Gear fait suite à un accident de tournage impliquant l'animateur Freddie Flintoff en décembre 2022, au cours duquel des secouristes ont dû l'évacuer par avion vers un hôpital. La BBC est parvenue à un accord avec l'ancien joueur de cricket professionnel pour une valeur équivalente à 11,3 millions de dollars (10 millions d'euros).

Le dernier épisode de The Grand Tour avait été tourné entre la Pologne, la Slovénie, La Hongrie et la Slovaquie. Nos trois compères avaient alors piloté des monoplaces de l'ex-URSS, mais également une Chevrolet SSR, une Mitsuoka Le-Seyde et une Crosley CC Four cabriolet.