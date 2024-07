Dans une surprenante série d'événements, le trio formé par Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May semble avoir officiellement mis un terme à leur collaboration. Selon MailOnline, les présentateurs ont dissous leur société de production, W Chump and Sons, auprès de la Companies House le jeudi 11 juillet. Cette décision marque la fin d'une époque pour les fans de leur émission populaire, The Grand Tour.

La dissolution de la société indique que la prochaine émission spéciale, tournée au Zimbabwe, sera probablement la dernière fois que nous verrons le trio ensemble à l'écran. Les présentateurs ont déclaré leur solvabilité et nommé un liquidateur pour liquider leurs affaires, mettant ainsi un terme définitif à leur partenariat.

Top Gear Clarkson

En décembre 2023, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le dernier épisode de The Grand Tour avait été filmé, ce qui laissait présager la fin de la série bien-aimée. Lancée en novembre 2016 sur Amazon Prime, The Grand Tour a d'abord suivi un format rappelant l'époque de Top Gear, avec des segments épisodiques. Cependant, l'émission a ensuite évolué vers des aventures plus grandioses, mettant en scène des voyages épiques à travers l'Écosse, la France, la Norvège et l'Europe centrale, captivant le public avec leur mélange unique d'humour et d'expertise automobile.

Si le voyage du trio touche à sa fin, Jeremy Clarkson, lui, ne ralentit pas. La star de la télévision connaît actuellement une renaissance de sa carrière avec sa dernière entreprise, Clarkson's Farm. Cette série Amazon Prime Video raconte ses tentatives pour gérer la ferme de 1 000 acres qu'il a acquise en 2008. Diffusée pour la première fois en 2021, Clarkson's Farm (Clarkson à la ferme) a acquis une grande popularité en mettant en avant son approche à la fois humoristique et sérieuse en matière d'agriculture.

En plus de ses activités agricoles, Clarkson a élargi son empire commercial en achetant un pub dans les Cotswolds pour 1 million de livres sterling. Les fans peuvent s'attendre à ce qu'une nouvelle série documente cette aventure, promettant plus d'esprit et de charme de la part de Clarkson.