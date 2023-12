Alors que "The Grand Tour" est, normalement, une exclusivité Amazone Prime, l’émission de voiture iconique va pourtant débarquer sur RMC Découverte dans quelques semaines. La chaîne 24 de la TNT est loin d’être inconnue pour les fans du trio Clarkson-Hammond-May puisqu’elle a fait de l’émission Top Gear, anciennement animée par les trois compères, son fer de lance au début des années 2010 et diffuse également la version française.

Le vendredi 5 janvier 2024, nous retrouverons donc trois épisodes de la première saison, sortie en 2016. Le premier épisode, qui sera diffusé à 21h10, sera tout simplement celui qui a lancé l’émission. Intitulé "La Sainte Trinité", il met en scène le retour de Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May dans le désert californien, accompagnés de centaines de voitures. Trois hypercars hybrides seront au centre de l’épisode : la McLaren P1, la Porsche 918 et LaFerrari. Voilà qui promet un duel serré !

Le second épisode nommé "La Traversée du désert", suivra à 22h25. Le trio se rendra à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour tenter de devenir des soldats d'élite. Si vous les connaissez un peu, vous pouvez déjà imaginer le résultat. On y découvrira également le test de l'Aston Martin Vulcan. Enfin, à 23h40, l’épisode "Opéra, art et donuts" nous donnera rendez-vous en Angleterre pour y suivre une nouvelle Aston (une DB11 cette fois) ainsi qu’une Rolls-Royce Dawn.

Galerie: L'Aston Martin Vulcan sur Circuit

32 Photos

La fin d’une ère

En plus de Top Gear, RMC Découverte avait déjà eu l’autorisation de diffuser un épisode de The Grand Tour (le Road Trip en Namibie) en 2017. Mais aussi populaire soit-elle, la célèbre émission automobile va définitivement prendre fin l’année prochaine. Les trois animateurs emblématiques concluront leur aventure lors d’un épisode spécial au Zimbabwe qui sera disponible sur Amazone Prime, comme tous les autres.

L’année 2024 marque aussi la fin de Top Gear UK, devenue si populaire grâce au trio de The Grand Tour et qui n’était plus que l’ombre d’elle-même depuis leur départ en 2015. En revanche, la version française n’est pas prête de se terminer car la duo de la chaîne Vilebrequin, Pierre Chabrier et Sylvain Lévy, a été choisi pour animer la neuvième saison, très attendue. Mais cela se fera au détriment de leur travail sur Youtube, du moins en ce qui concerne Vilebrequin…