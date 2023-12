L'aventure vilebrequin sur YouTube c'est fini ! Pierre Chabrier et Sylvain Levy veinent en effet de publier leur dernière vidéo sous ce format. Toutefois, les deux compères ont tenté de rassurer leurs auditoires en assurant que d'autres projets seront au rendez-vous.

Les deux youtubeurs à l'origine du projet du 1000tipla, du Merguez Tuning Show ou des Vultech ont préféré mettre un terme à la production de nouvelles vidéos afin de ne pas tirer sur la corde. Voici ce qu'a déclaré Sylvain Levy sur le sujet :

"On est vachement raccord sur le fait qu'il vaut mieux s'arrêter quand c'est clean, et dans un joli mouvement plutôt que de tirer, tirer, tirer sur la corde. On a des objectifs qui deviennent différents, des visions de l'avenir qui deviennent différentes, des vies personnelles qui deviennent différentes..."

Cela fait maintenant sept ans que les deux hommes travaillent ensemble, ayant réussi l'exploit de rassembler plus de deux millions de fans d'automobile sur YouTube. Malgré ce succès, il semblerait que le binôme ait besoin de souffler un peu, de relâcher la pression, alors qu'une nouvelle aventure débute pour eux en janvier prochain. En effet, ils seront les nouveaux animateurs de Top Gear France sur RMC découverte.

"C'est beaucoup de boulot, on ne se rend pas compte comment humainement c'est une charge folle qui te tombe dessus. Alors parfois une charge très positive, mais qu'est-ce que ça fout la pression, qu'est-ce que ça fait peur. Ça crée des névroses, ce n'est pas évident à vivre tous les jours, même si sur les réseaux on ne le fait pas paraître."

Les deux hommes souhaitent relâcher l'accélérateur avant que tout cela devienne désagréable. Le choix est fait de la sorte afin de partir sur une bonne note "suffisamment tôt pour que ce ne soit pas trop lourd". Le choix a été fait à deux et, même si cela va probablement choquer et rendre triste de nombreux "loulous", la chaîne ne sera plus active. Il sera cependant toujours possible de voir et revoir les 280 vidéos de cette dernière.

De son côté Pierre Chabrier s'orientera vers Twitch tandis que Sylvain Levy (qui devrait aussi toucher à Twich) aimerait continuer à essayer des voitures sur YouTube. Après de telles aventures, on ne peut que souhaiter une belle suite à Sylvain et à Pierre.