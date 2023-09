Pierre et Sylvain, vos Youtubeurs préférés, sont de retour après une pause estivale bien méritée. En compagnie de Joyca et de Seb, également Youtubeurs, les deux compères de la chaine Vilebrequin ressortent leurs BMW télécommandées pour une nouvelle vidéo inédite.

De retour sur la base aérienne de Brétigny Sur Orge, Vilebrequin à une fois de plus poussé le concept de la voiture télécommandée, taille réelle. Après avoir fait percuter une voiture à près de 200 km/h dans un mur, puis fait décoller une autre sur plusieurs dizaines de mètres, Vilebrequin revient avec une nouvelle idée … originale.

Le concept de la vidéo est simple, deux équipes s'affrontent dans trois courses distinctes. La subtilité réside dans le fait que lors de certaines de ces épreuves, celui qui sera aux commandes de la voiture sera perché à plusieurs mètres de hauteur sur un canapé, hissé par une grue, alors que son compère sera sur la banquette arrière... de la voiture.

La première épreuve, remportée par le duo Pierre-Seb, consistait à (télé)piloter les BMW à travers un parcours constitué de plots et de blocs de béton. La seconde voyait les YouTubeurs s'affronter sur une sorte d'ovale. Le but était d'aller rattraper l'autre voiture. L'ultime et dernière épreuve, avec quatre voitures engagées, ressemblait à une sorte de Destruction Derby sur un circuit en forme de huit.

Entre dérapages et contacts plus qu'appuyés, il faut de même reconnaitre l'exploit de Vilebrequin d'avoir réussi à connecter une manette à des BMW taille réelle (Série 5 E36 et Serie 5 E39 Touring), le rêve de nombreux jeunes adultes au final.

À noter que nous retrouverons les quatre protagonistes de cette vidéo ce weekend à l'occasion du GP Explorer 2. Organisée par Squeezie, cette seconde édition verra Sylvain remettre en jeu son titre de champion sur la piste Bugatti du Mans. L'année passée, il avait été accompagné sur le podium par Depielo et Etienne Moustache.

Lancée en janvier 2017, la chaine Vilebrequin compte aujourd'hui plus de 2,4 millions d'abonnés sur YouTube. Devenus célèbres en intégrant plus de 1000 chevaux dans un Fiat Multipla, les deux amis ont depuis organisé le Merguez Tuning Show sur le circuit de Nevers Magny-Cours et ont même roulé sur la piste des 24 Heures du Mans, entre deux séances d'essais de la mythique course.