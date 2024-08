Le voyage touche à sa fin. Pour de nombreux passionnés d'automobile Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond représentent, depuis plus de deux décennies, le visage iconique de la télévision automobile. Mais ils sont sur le point de vivre leur dernière aventure ensemble. Le dernier épisode de The Grand Tour, intitulé "One for the Road", sera diffusé le 13 septembre sur Amazon Prime, et cette première bande-annonce nous offre un aperçu de tout le plaisir à venir.

Les trois hommes traverseront le Zimbabwe à bord de trois voitures qu'ils ont toujours voulu posséder. Il semblerait que Clarkson soit dans une Lancia Montecarlo, Hammond dans une Ford Capri 3,0 litres et May dans une Triumph Stag. Le teaser ne montre pas beaucoup d'action sur la route et se concentre plutôt sur les trois animateurs avec la chanson "He Ain't Heavy, He's My Brother" (du groupe The Hollies) pour seul fond sonore durant la quasi-totalité de la vidéo.

Une (très) grande page qui se tourne

The Grand Tour a été diffusé pour la première fois en 2016 après que les trois présentateurs se soient retirés de l'émission Top Gear, que Clarkson avait relancé au début des années 2000. Mais tout avait pris fin en 2015 après que ce dernier se soit fait renvoyer du programme de la BBC pour avoir frappé un producteur.

Si ces deux émissions mettaient en avant les dernières nouveautés automobiles, ce sont les épisodes spéciaux, où le trio achetait des voitures bon marché pour vivre de grandes aventures, dans des endroits souvent inhospitaliers, qui ont véritablement cimenté leur statut de superstar. Ils ont montré au monde que les voitures sont bien plus qu'un simple tas de métal alimenté d'un peu d'huile : elles sont toutes amusantes et uniques, sauf peut-être la Hyundai i800, n'est-ce pas Jeremy ?

En tout cas, comme le dirait notre "Orang-outan" préféré dans la bande-annonce, "Alors, pour la dernière fois, c'est parti." Rendez-vous donc le 13 septembre et prenez peut-être la boîte de mouchoirs. C'est la fin d'une époque.