Ma passion pour les voitures a commencé dans les années 1980, sur les genoux de mon papa dans la Ford Taunus Turnier de 1979 pour entrer dans le garage. Mes mains ont touché un volant pour la première fois et soudain, une première étincelle a jailli dans mon cerveau. Mais une Taunus ne suffisait pas, du moins à l'époque, pour renforcer l'intérêt que je venais de ressentir.

Ce sont les images sauvages des voitures de rallye des années 1980 qui ont non seulement renforcé ma fascination, mais aussi gravé à jamais un type de véhicule dans mon ADN. Ce sont des Peugeot 205 Turbo, des Renault 5 Turbo et surtout cette petite créature qui m'ont marqué durablement et que je n'aurais jamais pensé conduire un jour. L'une d'entre elles m'a accompagné pendant deux jours : la Lancia Delta HF Integrale Evo 2.

Au total, Lancia a remporté six fois l'un des trophées les plus convoités du sport automobile avec ce véhicule : six titres de marque en championnat du monde des rallyes de 1987 à 1992. Et moi ? Je ne me contente plus d'écraser mon nez contre les vitres ou de me balancer d'un pied sur l'autre, excité, derrière un ruban dans les salons. J'ai le droit de toucher, d'ouvrir, d'essayer, de monter, de m'asseoir ... et surtout ... conduire !

Bonjour à la légende du sport automobile !

Mais avant que je ne m'installe impétueusement sur le siège du conducteur et que l'intégrale et moi oubliions tout ici et maintenant, jetons un coup d'œil dans le rétroviseur. Car on ne devient pas une légende sans passé.

En 1987, la Lancia Delta HF 4WD remplace la bête Delta S4 de près de 500 chevaux. Les voitures du groupe B sont trop violentes, trop d'accidents graves se produisent au sein du championnat du monde des rallyes. Il faut trouver des compagnons plus modestes, qui n'atteignent plus ces vitesses incroyables sur des chemins forestiers étroits, au milieu de la foule des spectateurs, de poteaux de construction et de falaises.

La Lancia Delta HF 4WD arrive au départ du Rallye de Monte-Carlo en 1987 avec à peine la moitié de sa puissance. 265 ch à 6 250 tr/min. Une transmission intégrale permanente assure la traction. A bord également : un différentiel autobloquant avant, une boîte de transfert centrale et un différentiel Torsen sur l'essieu arrière.

Et c'est ainsi que, dès son entrée dans l'année du rallye, l'équipe Martini Racing démolit la concurrence autour de Röhrl et Audi. La construction de la légende a commencé. Cette ère s'est terminée par 46 victoires et six titres de champion du monde. La domination dans le sport automobile existait déjà avant Mercedes et Red Bull, chers enfants.

Il n'est donc pas étonnant que cette bombe ait pu se graver sans effort dans mon cerveau. Et maintenant, il est devant moi. Rouge vif brillant au soleil. La dernière étape de l'évolution de la version routière de 1994. Quelle chance que la participation au Championnat du monde des rallyes implique toujours une voiture de série. La Lancia Delta HF Integrale Evo 2, sous le capot qui s'ouvre vers l'avant, avait un cœur turbo de 2,0 litres avec une pression de chargement des gaz d'échappement de 1,0 bar. Sur le papier : quatre roues motrices, 215 ch, 220 km/h en pointe, 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.

Sacré coup de maitre

Il arbore fièrement l'éléphant HF porte-bonheur sur sa calandre cerclée de chrome, les passages de roues posés sur la route avec assurance et largeur. Un petit spoiler de toit réglable se dresse sur le hayon hot-hatch. Des coins et des bords nets sur une longueur extrêmement claire de 3,90 mètres pour un empattement de 2,48 mètres. Un design Giugiaro classique sur une plateforme de plaisir de conduite maximal. Ça ... a vraiment l'air « hot ».

Et puis j'ose ... je m'assieds sur les sièges sport beiges, je laisse la porte se refermer, je regarde avec fascination les nombreux instruments ronds, dont chacun a l'air ultra important, et je tourne la clé. Je m'entends dire : « C'est banal », je hausse les épaules, j'enclenche la première, j'embraye et je fais sortir la Delta de son parking en direction de la route.

Mais dès que j'embraye, je remarque qu'il y a un momentum, un léger souffle vers l'avant, suggéré par l'embrayage à réponse fixe et la transmission intégrale. « Du calme, petit », dis-je en pensant à mon ancien professeur de sport qui faisait des sermons interminables sur l'importance de l'échauffement. C'est ce que nous voulons retenir avant que la Delta HF n'attrape une autre élongation. S'échauffer est le mot magique. Et dans cette discipline, cette sportive de l'extrême ressemble vraiment à une compacte de masse italienne des années 1980. Sans agitation, réfléchie et peu agitée.

C'est parti !

Cependant, le châssis et la direction signalent à l'avance le moindre changement dans le revêtement de la route. Tout à fait comme s'ils soufflaient malicieusement : « Nous sommes prêts quand vous l'êtes » ! Et même la rigidité de l'intégrale rappelle encore une fois prudemment ses origines. Ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas ! Un moment plus tard, l'huile et l'eau annoncent : « De notre côté, on peut y aller ».

Rhénanie-Palatinat, quelque part près de Bad Kreuznach : Une journaliste accélère, le régime dépasse les 3.500 tours, le turbocompresseur souffle dans la corne, la Lancia Delta HF Integrale se précipite en avant, la journaliste ... sourit. Molto bene !

Tout ce qui est en dessous de ce régime ne préoccupe pas la Delta Integrale. Là, il bâille de fatigue, comme pour dire « réveille-moi si tu veux conduire une voiture ». Une fois la zone de travail du turbo atteinte, rien ne peut l'arrêter. Ça gronde, ça siffle, ça siffle le plus fin des concerts de musique classique mécanique. Et on roule bien trop vite sur les routes d'Allemagne.

Alors, on lève le pied de l'accélérateur, on vise le prochain virage, on le passe avec précision, on remet les gaz et encore une fois, et encore une fois et ... encore une fois. C'est très addictif. Ce petit véhicule compact colle littéralement à la route, se faufile dans les coins étroits comme si le mot force centrifuge n'avait jamais existé. Et je commence à comprendre pourquoi la version de course a connu un tel succès.

Mais le plus beau, c'est que la HF Integrale n'est à aucun moment envahissante. Pas de bruits excessifs, juste une sportivité saine et pure, qu'il peut cacher complètement en dessous de 3500 tours, devenant ainsi un agréable cruiser ou même un caddie. Le dos vous en remerciera probablement très vite. Merci, Lancia Delta HF Integrale.