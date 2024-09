Lancia se développe en Europe. La marque, présente en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, en pleine "Renaissance", revient en France et en Espagne "avec un plan solide et structuré" et "un réseau de showrooms qui sera achevé dans les deux pays d'ici la fin de l'année 2025."

La nouvelle Lancia Ypsilon, qui sera disponible en France et en Espagne à partir d'octobre 2024 en version électrique et hybride, avec une gamme composée de trois ensembles, est le fer de lance de ce projet.

Ne l'appelez pas "concessionnaire"

Près d'un an et demi après l'inauguration du premier showroom pilote à Milan, la nouvelle identité corporative de la marque Lancia est également devenue une réalité en France et en Espagne, avec l'ouverture du premier showroom de la marque dans ces deux pays, et il ne s'agit pas d'une "concession" à l'ancienne, mais d'une "Casa Lancia".

"Toutes ces 'casa' arboreront la nouvelle identité de la marque, qui reflète les quatre piliers du plan stratégique décennal de la marque : qualité, électrification, durabilité et modèle de vente innovant", a expliqué Luca Napolitano, PDG de la marque Lancia.

En France, le plan prévoit l'ouverture de 25 showrooms d' ici 2025, dont une quinzaine d'ici fin 2024, soutenus par un réseau de 80 points de service Lancia. En Espagne, en 2024, Lancia ouvrira ses 10 premiers showrooms et 19 points de service après-vente, situés dans les principales villes du pays. En 2025, Lancia étendra son réseau de distribution espagnol avec l'ouverture de 10 autres showrooms.

Salle d'exposition Lancia à Barcelone

Une nouvelle identité

À quoi ressemblent ces showrooms ? Lancia souhaite y accueillir les clients dans une atmosphère élégante et typiquement italienne et les installer dans un espace dédié, la SALA, où ils pourront trouver un expert de la marque.

Lancia ouvre ses premiers showrooms à Paris et Barcelone

Tous les meubles ont été soigneusement conçus et signés par Cassina, la célèbre marque qui a également travaillé sur l'édition spéciale de la nouvelle Ypsilon. Chaque showroom est complété par des espaces dédiés à la livraison des véhicules et aux services après-vente, et l'expérience client peut commencer depuis chez soi en accédant au configurateur et en contactant en ligne les conseillers commerciaux spécialisés de Lancia.