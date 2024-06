Il existe un événement dans le monde automobile auquel toutes les voitures italiennes devraient participer au moins une fois dans leur carrière. Il s'agit des 1000 Miglia, la "plus belle course du monde" - aujourd'hui une reconstitution de l'originale - qui a débuté pour cette édition 2024, le 11 juin de Brescia et à laquelle participent deux voitures d'exception.

Oui, car, six ans après sa dernière apparition, Lancia participe, cette année, à la célèbre course qui traverse l'Italie de long en large. La marque turinoise présente une Aurelia B20 GT, conduite par la légende du rallye Miki Biasion, et plusieurs exemplaires de la nouvelle Ypsilon, conduites par des journalistes nationaux et internationaux et des membres de la direction de l'entreprise qui ont contribué à la création du modèle.

L'objectif ? Célébrez la compacte cinq portes italiennes et son histoire lors de ce parcours particulier qui visite les nombreuses villes dans lesquelles elle a été conçue.

Le pacte italien

Les 1000 Miglia 2024 est certainement un événement très important pour Lancia, qui a dévoilé il y a quelques semaines la nouvelle Ypsilon. La petite cinq portes italienne, en effet, comme nous l'avons dit dans l'article de presse, est bien plus qu'un "nouveau modèle" pour l'entreprise, car avec elle, la marque turinoise donne officiellement le coup d'envoi d'un nouveau départ en Italie et en Europe.

La Lancia Ypsilon aux 1000 Miglia 2024

La voiture, qui a augmenté en taille, en contenu technologique et en qualité par rapport au passé, est désormais également électrique et hybride, et lors du grand événement automobile - en tant que voiture d'assistance - elle a la possibilité de parcourir les rues de certaines des villes qui représentent le mieux l'esprit italien où elle est née.

La Lancia Ypsilon aux 1000 Miglia 2024

En parlant de ces lieux, la première ville à accueillir la nouvelle Ypsilon dans l'édition 2024 des 1000 Miglia est évidemment Brescia, qui a toujours été le point de départ de l'événement et qui a vu au cours de ses (presque) 100 ans d'histoire de la course le passage de nombreuses voitures de la marque - comme l'Aurelia B20 GT qui participe cette année aux côtés de l'Ypsilon.

La deuxième ville importante est Turin, véritable berceau de la marque entièrement italienne où toutes les générations de petites voitures italiennes ont été conçues et fabriquées, de la première à la dernière. Enfin Rome, le symbole italien qui, comme toujours, accueille le défilé historique dans ses rues les plus centrales.

La Lancia Ypsilon aux 1000 Miglia 2024

Comme mentionné, la fonction de la nouvelle Ypsilon aux 1000 Miglia 2024 est celle d'une voiture d'assistance et pour l'occasion, elle est conduite par Gianni Colonello (responsable du design Lancia) et Paolo Loiotile (responsable du produit Lancia), ainsi qu'à des journalistes de renommée internationale.

Un spécimen particulier

En plus de la nouvelle Lancia Ypsilon, lorsqu'on parle du retour de Lancia sur les 1000 Miglia après six ans, il faut certainement identifier ceux qui ont rendu la marque italienne célèbre dans le monde entier, donnant ensuite vie à des voitures importantes comme la nouvelle compacte.

Nous parlons en fait du protagoniste historique de la "course" de cette année, à savoir l' Aurelia B20 GT noire de 1951 portant le numéro 196, qui pour l'occasion est conduite par Miki Biasion et la journaliste Savina Confaloni.

La Lancia Ypsilon aux 1000 Miglia 2024

Comment est fabriqué la nouvelle Ypsilon

De retour à la nouvelle Lancia Ypsilon, la petite cinq portes de nouvelle génération, désormais disponible avec des moteurs électriques et hybrides, traverse l'Italie précisément les jours et dans les villes où les premières livraisons sont effectuées aux 160 concessionnaires répartis sur le territoire et peints dans la nouvelle teinte Lancia Blue, une couleur historique pour la marque.

Pour aller plus en détail, le nouveau modèle partage le moteur et la petite plateforme STLA avec d'autres véhicules du groupe Stellantis, comme la Peugeot 208 et l'Opel Corsa.

Les spécifications techniques de la version zéro émission restent identiques à celles de ses sœurs, soit une puissance de 156 ch, une batterie d'une capacité de 51 kWh et une autonomie déclarée de 403 km dans le cycle d'homologation WLTP.

La Lancia Ypsilon aux 1000 Miglia 2024

Tout sur les 1000 Miglia 2024

Du 11 au 15 juin aura lieu la 42e reconstitution des 1000 Miglia, au départ de Brescia et d'un parcours qui, pour la première fois, inclut également Gênes . Le convoi historique, composé de plus de 400 voitures, traverse sept régions italiennes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme cela s'est déjà produit en 2021.

Entre autres, cette édition voit également la participation de Motor1.com, avec notre Andrea Farina en compétition aux côtés de Davide Cironi à bord d'une Alfa Romeo 1900 Super Sprint.