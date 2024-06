Un rêve devenu réalité. Pouvoir courir les 1000 Miglia, dans une course, avec Alfa Romeo. Faut-il en dire plus ?

C'est ce qui attend notre Andrea Farina, le journaliste de Motor1.com qui se consacre corps et âme aux classiques, ainsi que Davide Cironi, qui a fait de sa passion pour les voitures de sport et de la conduite à la limite une raison de vivre, un équipage vraiment unique qui se relaiera au volant de la voiture numéro 405, une spectaculaire 1900 Super Sprint de 1956 !

Quand et où les voir

Si vous pouvez retrouver toutes les informations générales dans notre article sur les lieux de passage des 1000 Miglia 2024, nous résumons ci-dessous les étapes avec les heures de départ et d'arrivée pour Andrea et Davide dans la voiture n°405, qui suit un programme résolument différent (et très intense) par rapport au rythme tenu par Andrea dans la Giulia Quadrifoglio Anniversario lors de l'édition 2023 des 1000 Miglia 520 CV et W Alfa Romeo.

Mardi 11 juin

14:45 départ de Brescia

Bergame

Novara

Vercelli

22:15 arrivée à Turin

Mercredi 12 juin

9:15 Turin

Acqui Terme

Passo del Faiallo

Gênes

La Spezia

Massa

22:15 arrivée à Viareggio

Jeudi 13 juin

8.30 départ de Viareggio

Lucca

Pontedera

Rosignano Marittimo

Bibbona

Castagneto Carducci

Castiglione della Pescaia

Marta

Viterbo

22:45 arrivée à Rome

Vendredi 14 juin

8:30 départ de Rome

Civita Castellana

Amelia

Orvieto

Solomeo

Passignano sul Trasimeno

Sinalunga

Radda in Chianti

Prato

Col de la Futa

23:45 arrivée à San Lazzaro di Savena

Samedi 15 juin

8:30 départ de Bologne

Ferrara

Bovolone

Villafranca di Verona

Sirmione

Valtenesi

Salò

15:45 arrivée à Brescia

La Super Sprint... et le Sport Spider

Construit par l'atelier milanais Touring Superleggera, l'élégant coupé hautes performances aux mains d'Andrea et Davide est l'Alfa Romeo 1900 Super Sprint de 1956 appartenant à Stellantis Heritage. Pour honorer le slogan publicitaire qui définissait la 1900 comme la « voiture familiale qui gagne des courses » mais surtout pour obtenir un moteur plus puissant, Alfa Romeo a augmenté sur cette SS l'alésage des pistons de 2 mm, portant la cylindrée à 1 975 cm3 (contre 1 884 cm3 à l'origine) et augmentant ainsi les performances à 115 ch, rythmées par une boîte de vitesses à 5 rapports, et non à 4 comme sur les Sprint précédentes.

En outre, avec le numéro de course « 309 », Alfa Romeo participera aux 1000 Miglia 2024 avec une voiture et un équipage vraiment fous : l'Alfa Romeo 1900 Sport Spider, un prestigieux prototype de barchetta conçu par Franco Scaglione pour le carrossier Bertone, avec 138 ch et 880 kg de poids, sera piloté par Nicola Larini, ancien pilote de F1 et aimé des Alfistes (et des autres) pour sa victoire en DTM, le Championnat allemand des voitures de tourisme, au volant de la légendaire Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI en 1993. Il était guidé par son ami Luca Ciucci, pilote passionné et membre d'un organisme public lié au monde de l'automobile.

