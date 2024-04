Cette année, les 1000 Miglia 2024 partiront à nouveau de Brescia le 11 juin et "tourneront" l'Italie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en passant d'abord par Turin, puis Viareggio, Rome et enfin de retour à Brescia.

Un peu moins de trois mois plus tard, l'organisation a publié la liste complète des participants et des voitures de la course, qui comprend des noms et des modèles vraiment importants. Les voici avec quelques détails.

Des centaines de participants

Commençons tout de suite par les chiffres, qui sont assez impressionnants pour cette édition. Le nombre total de voitures acceptées pour participer aux 1000 Miglia 2024 est en effet supérieur à 400. Parmi elles, 71 ont déjà participé à la compétition originale par le passé, lorsque l’épreuve était une véritable "course contre la montre".

En parcourant la liste des concurrents, il faut certainement citer l'Alfa Romeo 8C 2900 "Botticella" de 1936 de Frans Van Haren, l'Alfa Romeo 6C 1750 GS "Testa Fissa" de 1931 de Juan Tonconogy, les cinq exemplaires de Cisitalia 202 Spyder Mille Miglia de 1947 et 1948, ou encore une très rare Ferrari 340 America Spyder Vignale de 1952.

On trouvera aussi une Jaguar C-Type de 1952 également, une Porsche 550 Spyder RS de 1955, une SIATA 208 CS de 1952 et une Fiat 8V Berlinetta Zagato de 1953. Au total, plus de 50 Alfa Romeo, 31 Porsche et 27 Jaguar participeront, ainsi que 25 modèles Mercedes Benz, 21 Ferrari et 17 Bugatti.

Le parcours de l'édition 2024

Comme mentionné un peu plus tôt, pour cette année les 1000 Miglia proposeront le format dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, utilisé en 2021, c'est-à-dire celui qui, comme toujours en partant de Brescia, passera d'abord à Turin puis sur la côte tyrrhénienne de la péninsule, touchant pour la première fois la ville de Gênes.

L'arrivée de la troisième étape "classique" à Rome, avec le très attendu défilé dans les rues du centre, est prévue le jeudi 13 juin, pour ensuite se poursuivre avec les deux dernières étapes passant par Orvieto, Sienne, Prato et les cols de le Futa et Raticosa, qui précéderont l'arrivée à Bologne. Enfin, le dernier jour du samedi 15 juin, le parcours touchera Ferrare et Mantoue, puis le lac de Garde et Salò pour se terminer par l'emblématique promenade de la Viale Venezia à Brescia.

