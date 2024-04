L'édition 2024 du Motor Valley Fest est prévue dans le centre de Modène et dans toute la région d’Émilie-Romagne du jeudi 2 au dimanche 5 mai 2024, de 9h00 à 21h00. Pendant les jours de l'événement, vous pourrez voir en direct les différentes supercars de Ferrari, Lamborghini et Pagani ainsi que les motos Ducati et bien plus encore.

Voici tout ce que vous devez savoir pour organiser votre visite au Motor Valley Fest 2024, si un passage en Italie vous tente, en rappelant que puisqu'il s'agit d'un festival réparti sur tout le territoire, les billets sont gratuits (sauf ceux nécessaires pour accéder à certains musées).

Motor Valley Fest 2024 : que voir ?

L’édition 2024 du Motor Valley Fest est l’une des plus riches jamais organisées, du moins sur le papier. En effet, le programme de cette année est vraiment vaste et comprend des événements très importants.

Le Motor Valley Fest s'ouvre avec les traditionnelles conférences qui auront lieu les 2 et 3 mai au Théâtre "del Collegio di San Carlo". Cette année, il y aura au total douze rencontres, notamment entre étudiants et représentants des plus grandes marques du secteur, dans le but de faire connaître aux futurs professionnels les compétences requises pour travailler aujourd'hui dans le secteur automobile.

Les entreprises présentes incluent des noms tels que Maserati, Bosch, Pagani, Tesla, Dallara, Ducati, Lamborghini, Visa Cash App RB Formula One Team (Toro-Rosso revient parmi nous s’il te plaît), Ferrari, Energica, MUNER-Motorvehicle University of Emilia-Romagna et Alpine.

Comme toujours, le point culminant de l'événement est prévu pour le week-end. Le samedi 4 mai et le dimanche 5, plusieurs événements de premier ordre sont prévus au calendrier.

Tout d’abord le défilé "Supercars and moto Motor Fest 2024", organisé par le Lancia Thema Club International, puis, pour la première fois, le passage d’une Mustang sur le podium pour commémorer les 60 ans du grand défi entre Ford et Ferrari aux 24 Heures du Mans. Enfin, pour célébrer Ayrton Senna, l'exposition sur la Piazza Mazzini mettra en scène trois modèles de Ducati 916 Senna (séries I, II, III), une voiture aux couleurs du Brésil et un exemplaire de la McLaren au nom du triple champion du monde brésilien (voir ci dessous).

Mais ce n'est pas tout. Pendant toute la durée du Festival, les véhicules de la Police seront exposés sur la Piazzale degli Erri et la Piazza Matteotti et, toujours samedi et dimanche, aura lieu la présentation de la 24ème édition du Concours d'Élégance Trofeo Salvarola Terme, avec un défilé de voitures dans le centre de Modène.

Concernant Ferrari, l'entreprise participe à l'édition 2024 du Motor Valley Fest avec une série d'initiatives qui concernent directement le musée Enzo Ferrari de Modène. À l'intérieur du centre, il y aura une exposition intitulée "One Of a Kind" (unique en son genre), conçue dans le but de permettre aux visiteurs de s'immerger dans le monde des personnalisations Ferrari, grâce à quelques performances live de professionnels spécialisés.

Enfin, tout au long de la journée du samedi, le musée restera ouvert jusqu'à minuit avec un tarif spécial réduit, quelques activités de divertissement organisées et la possibilité d'accéder à des visites guidées gratuites en italien et en anglais, sous réserve de disponibilité. Le même jour, le musée Horacio Pagani de San Cesario sul Panaro restera également ouvert de 9h30 à 17h00 avec entrée payante sur réservation.

