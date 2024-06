La probabilité de voir un jour une nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale est probablement très faible. Comme son nom l'indique, il n'existera que 33 exemplaires de la "Trentatre". Nous avons maintenant l'occasion d'examiner un exemplaire de près. La seule chose à laquelle nous avons dû renoncer était un test de conduite, car la pluie battante avait transformé la pelouse du lac de Côme en boue.

La nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale a remporté le très convoité "Design Concept Award" au célèbre Concorso d'Eleganza Villa d'Este, qui récompense les plus belles voitures classiques depuis 1929 ainsi que les prototypes les plus fascinants depuis 2022!

Galerie: Alfa Romeo 33 Stradale au Concorso di Eleganza di Villa d'Este 2024

La nouvelle voiture construite sur mesure est directement basée sur la Tipo 33, une icône des années 1960 qui est toujours considérée comme l'une des plus belles voitures de tous les temps. Quoi qu'il en soit, Alfa Romeo est totalement enthousiasmé par le successeur moderne :

"Le succès de la magnifique nouvelle 33 Stradale est déterminé par sa beauté sculpturale incontestée, avec l'introduction de nouveaux éléments de design de la marque. L'extérieur, en particulier, se distingue par un équilibre parfait entre proportions, volumes et finition des surfaces."

Cette voiture est tout simplement superbe, surtout en rouge Alfa, et les enfants s'arrachent spontanément à leur mère et se ruent en criant "Regardez" ! En bref, elle ne laisse clairement pas indifférent et fait rêver les futures passionnés. On en demandait pas moins.

Retour sur les caractéristiques

Le design de la calandre, le Scudetto, caractéristique d'Alfa Romeo, se distingue par son design minimaliste et métallique. Les flancs de la nouvelle voiture présentent des lignes dynamiques et élancées avec des portes papillon et deux grandes entrées d'air latérales.

Avec le moteur positionné au milieu du châssis (nous en reparlerons plus tard), le cockpit avance. Le vitrage des portes battantes et le grand toit ouvrant offrent une vue à celle du cockpit d'un avion. À l'arrière, les feux ronds fait clairement référence à l'Alfa Romeo 33 Stradale historique.

L'aérodynamisme de la nouvelle 33 Stradale n'est pas si impressionnant sur le papier avec un coefficient de traînée de 0,375. Ce qui est crucial, cependant, c'est le fait que la voiture ne produit aucune portance, même à grande vitesse. Si jamais l’un des heureux propriétaires s’aventure dans de telles sphères…

L'intérieur se caractérise par un design minimaliste et des matériaux de haute qualité. L'instrument central est une interprétation moderne en 3D de la forme télescopique des tableaux de bord de l'Alfa Romeo classique. Le volant est dépourvu d'interrupteurs et de boutons, preuve supplémentaire de la concentration sur l'essentiel. Au lieu de cela, toutes les commandes sont situées sur la console centrale et dans la garniture de toit, rappelant une nouvelle fois les avions.

Le tableau de bord et le tunnel central sont en aluminium, fibre de carbone, cuir et Alcantara. Les sièges sport bien ajustés sont destinés à offrir à la fois un soutien latéral solide et un haut niveau de confort.

Il existe deux variantes de transmission, complètement différentes sur le plan technologique, mais toutes les deux disponibles pour la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale. La version à moteur thermique utilise le moteur V6 biturbo, qui a fait ses preuves dans d'autres modèles sportifs de la marque comme la Giulia Quadrifoglio, dont la puissance a été augmentée à 456 kW (620 ch) et qui entraîne les roues arrière via une transmission à huit rapports. transmission automatique à double embrayage (DCT). Avec la nouvelle motorisation purement électrique, la puissance du système est de 552 kW (équivalent à 750 ch), qui est transmise aux quatre roues.

La vitesse maximale pour les deux versions est de 333 km/h. La nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale a besoin de moins de trois secondes pour accélérer de l'arrêt à 100 km/h. Le véhicule présenté sur le lac de Côme est toujours issu de la pré-série : la production des 33 véhicules clients devrait commencer en juin 2024. Les voitures sont fabriqués par l'entreprise de carrosserie italienne, Touring Superleggera.

Alfa 33 Stradale pour l'Américain Glynn Bloomquist

L'une des 33 seules Alfa Romeo 33 Stradale construites revient à l'Américain Glynn Bloomquist (voir ci-dessus). L'entrepreneur texan a choisi le Rosso Villa d'Este en combinaison avec une partie avant blanche, un hommage aux voitures de course d'usine Alfa Romeo Tipo 33 des années 1960.

Galerie: Alfa Romeo 33 Stradale bleue

L'entrepreneur japonais Noriaki Uchino est un autre futur propriétaire de Stradale. Son grand souhait était que sa voiture soit peinte en Blu Reale. Un seul des prédécesseurs historiques a été livré dans cette couleur en 1967. Uchino associe également Blu Reale au ciel italien, qui, selon lui, présente une nuance de bleu unique au monde. Il a également choisi des détails de phares et des étriers de frein en rouge ainsi que des jantes en alliage noir brillant. Pour la calandre, les Japonais ont choisi la version classique pour faire référence aux Alfa Romeo classiques.