Miki Biasion est une icône du sport automobile et a un lien très fort avec Lancia. Il a contribué à faire de cette dernière, la marque la plus titrée de tous les temps avec 15 championnats du monde des rallyes, trois championnats du monde d'endurance des constructeurs, une 1000 Miglia, deux Targa Florios et une Carrera Panamericana.

Qui de mieux que lui pour travailler au développement de deux Lancia telles que l'Ypsilon HF et l'Ypsilon Rally 4 HF ?

"Son expérience au service de l'équipe Lancia Corse depuis tant d'années sera fondamentale dans le développement des deux voitures. Cela marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la renaissance de la marque, caractérisée par l'ambition, le pragmatisme et l'humilité, en parfaite cohérence avec l'ADN de la marque" - Luca Napolitano, PDG de la marque Lancia.

Un soutien technique

Miki Biasion s'est dit "très honoré" de soutenir l'équipe produit Lancia dans l'ajustement des réglages et de la maniabilité de l'Ypsilon HF et de travailler avec l'équipe Stellantis Motorsport pour affiner les performances de l'Ypsilon Rally 4 HF (réglages, freinage et calibration du moteur).

"J'espère être une source d'inspiration pour de nombreux jeunes pilotes qui voudront tester notre Lancia Ypsilon Rally 4 HF pour devenir les professionnels et les champions de demain. La Lancia des victoires, la Lancia des courses est de retour et je suis heureux d'en faire partie" - Miki Biasion.

Lancia Ypsilon HF Lancia Ypsilon HF Rallye 4

Une longue carrière derrière lui

Dans les années 1980 et 1990, Miki Biasion était très attaché à Lancia et est devenu le pilote italien le plus titré de tous les temps. Il a remporté les championnats du monde 1988 et 1989 avec la Delta de l'équipe Martini Racing, mais il a fait ses débuts en 1983 au volant de la Rally 037 Gr. B., avec laquelle il a remporté les championnats d'Italie et d'Europe.

Depuis 1986, il participe exclusivement à des rallyes valables pour le Championnat du monde : la première année, il a piloté la Delta S4 et a gagné en Argentine. La saison suivante, les résultats s'améliorent et en 1988, avec cinq victoires, il remporte son premier titre mondial avec la Delta Integrale Gr. A. En 1989, il entre dans la liste des doubles champions du monde, tandis que les deux années suivantes, Biasion remporte le Safari Rallye en Afrique, seul Italien à avoir réussi cet exploit.