Ceux qui ont vu et surtout entendu les Lancia Stratos, 037 et Delta sur les chemins de terre du monde entier ne les oublieront probablement jamais. Jusqu'en 1992, la marque italienne faisait partie de la liste des participants au Championnat du monde des rallyes. La même année, elle a remporté son sixième titre consécutif de championne du monde des marques.

32 ans plus tard, Lancia annonce son retour en rallye avec l'Ypsilon HF. Toutefois, ce n'est pas le modèle haut de gamme électrique de 177 kW (240 ch) qui est lâché sur les pistes, mais une version spécialement conçue pour le rallye : la Lancia Ypsilon Rally 4 HF.

Galerie: Lancia Ypsilon HF (2024) et Lancia Ypsilon Rally 4 HF (2024)

"Lancia a toujours marqué les esprits par son esprit de compétition. Cet esprit est représenté par les modèles de véhicules emblématiques du passé de la marque, qui compte parmi les plus performants de tous les temps dans le monde du rallye. Et c'est précisément ce cœur sportif qui bat à nouveau aujourd'hui", déclare Luca Napolitano, CEO de la marque Lancia. "Je suis convaincu que les fans des succès de Lancia en course sont nos clients de demain".

La nouvelle petite bombe italienne est propulsée par un moteur 1,2 litre turbo essence à trois cylindres. Lancia veut tirer environ 212 ch de cet agrégat. La puissance est transmise aux roues avant via une boîte de vitesses à cinq rapports, y compris un différentiel à glissement limité mécanique.

C'est surtout la prise d'air massive placée à l'avant, la garde au sol réduite et les jantes blanches qui marquent la version rallye de la HF. Pour le reste, le petit modèle est encore un peu plus discret. Elle est présentée avec un choix de couleurs dans le design classique "Martini" composé de blanc, de rouge et de bleu. Sur le toit, les dix titres du WRC officiel, disputé depuis 1973, sont inscrits.

Il n'y a cependant pas de nouvelle tentative avec ce véhicule. La technologie de l'Ypsilon Rally 4 HF a été adaptée aux exigences de la catégorie Rally4, qui doit avant tout offrir une plateforme aux jeunes talents.

Ce retour marque également celui du logo HF traditionnel avec le petit éléphant comme porte-bonheur, qui identifie les véhicules comme les modèles les plus performants de la marque. Dans la version Rallye, celui-ci a été apposé de manière proéminente sur le capot. La Gamma et la Delta devraient également recevoir des versions HF à l'avenir.

Lancia ne donne pas encore d'informations détaillées. Dans quelle mesure cette petite bête pourrait-elle être "dangereuse" pour la concurrence, comme la Toyota GR Yaris, en dehors du rallye, ou si elle restera dans les mémoires de manière aussi marquante que la Stratos, la 037 ou la Delta ? Nous attendons avec impatience le début de la commercialisation, prévue pour mai 2025.