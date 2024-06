Certains constructeurs automobiles tentent de sauver les boites de vitesse manuelles tandis que d'autres tentent de sauver le moteur à combustion interne. Toyota, Mazda et Subaru ont tenu une conférence commune pour expliquer comment la décarbonisation peut être réalisée sans se lancer à corps perdu dans les VE. Toyota prépare trois nouveaux moteurs plus petits et plus efficaces. Mazda travaille sur des moteurs à un ou deux rotors. Voici ce que prépare Subaru.

Le constructeur japonais a trouvé le moyen de maintenir en vie son moteur à cylindres opposés horizontaux dans un système hybride de nouvelle génération. Lors de la réunion, Subaru a montré un prototype de son moteur boxer électrifié à l'intérieur d'un prototype Crosstrek camouflé. La configuration actuelle repose sur un système parallèle dans lequel le moteur et la turbine alimentent tous deux le véhicule. La nouvelle configuration série-parallèle maintiendra une connexion mécanique entre le moteur à combustion interne et les roues, mais le moteur à combustion interne servira également de générateur pour alimenter une batterie qui alimente un moteur électrique.

Subaru affirme que le nouveau matériel apporte des avantages notables non seulement en termes d'économie de carburant, mais aussi en termes de conception. Le moteur, le système hybride, la transmission et la boîte sont tous logés ensemble, tandis que l'unité de contrôle de la puissance est située dans le compartiment moteur, sans que cela ait un impact négatif sur la taille du réservoir de carburant. Cela permet aux ingénieurs d'installer des réservoirs plus grands pour augmenter l'autonomie.

Dans l'ancienne Crosstrek hybride, l'unité de commande de puissance était montée à l'arrière, ce qui obligeait à réduire la taille du réservoir de carburant pour lui faire de la place. Grâce à cette nouvelle disposition, Subaru affirme que la taille du réservoir sera pratiquement la même dans le modèle hybride que dans le modèle ordinaire à essence. Le directeur de la technologie, Tetsuo Fujinuki, vante une « très longue distance de croisière ». Lors de son discours, il a déclaré que le nouveau système devait résoudre la « faiblesse actuelle en matière d'efficacité énergétique ».

Le directeur technique de la société admet que si l'économie de carburant est l'objectif ultime, le moteur boxer n'est peut-être pas la solution idéale :

"Si l'on recherche uniquement l'efficacité, les moteurs opposés horizontalement ne sont pas nécessairement la meilleure option. Mais que serait Subaru sans eux ? Quand on y pense, nous sommes la seule marque de grande diffusion à fabriquer des moteurs opposés horizontalement aujourd'hui".

Toyota utilise également un moteur boxer, mais uniquement dans la voiture de sport GR86, qui est un modèle apparenté à la Subaru BRZ. Porsche dispose de moteurs à quatre et six cylindres à plat, mais elle est loin d'être une marque grand public étant donné le prix de ses voitures.

Subaru prévoit de lancer la production de son nouveau moteur boxer hybride cet automne dans une usine située à Kitamoto, Saitama, au Japon.

Dans le même ordre d'idées, Subaru travaille avec Toyota et Mazda sur les carburants neutres en carbone. À cette fin, elle engagera un High Performance X Future Concept basé sur la WRX dans la série de courses Super Taikyu.

Puisque nous avons mentionné Mazda plus tôt, la société Zoom-Zoom fait les choses différemment avec la renaissance de son moteur rotatif. Dans le petit crossover MX-30, le moteur n'envoie pas de puissance aux roues. Au lieu de cela, la seule fonction du moteur rotatif monté transversalement est d'agir comme un générateur pour alimenter une batterie. Un moteur électrique utilise l'énergie ainsi récoltée pour entraîner les roues.

Mazda travaille déjà sur une configuration différente pour un moteur à deux rotors monté longitudinalement qui pourrait équiper une nouvelle voiture de sport, potentiellement un reboot de la RX7 qu'elle « envisage ».