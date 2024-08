Le magazine allemand Sport Auto teste généralement les dernières nouveautés sur la le célèbre circuit du Nürburgring, c'est pourquoi il est si agréable de le voir mettre à l'épreuve un classique. Plus précisément, une Lancia Delta Integrale Evo 2, la version ultime de la berline sportive qui a dominé le Championnat du monde des rallyes. Elle n'est pas rapide selon les normes actuelles, mais est-ce vraiment ce que l'on recherche cette fois ?

Le pilote Christian Gebhardt n'a pas non plus trop insisté, réalisant un temps au tour de 9:12.58. L'Evo 2 est la plus rare et la plus précieuse des voitures de route Delta Integrale, il n'y a donc pas besoin de prendre de risques inutiles. Malgré tout, il ne s'est pas traîné et il est agréable de voir ce classique moderne se faire lancer par-dessus les bordures et être véritablement mis à l'épreuve.

Une évolution impressionnante

Ce test permet également d'illustrer les progrès réalisés dans le domaine des voitures sportives. Gebhartdt a réalisé un temps de 8:33.6 dans la Hyundai i20 N il y a quelques années, et dans la voiture sportive la plus rapide de sa catégorie, la Honda Civic Type R, qui a réussi un temps de 7:57.29. Même en faisant abstraction du fait qu'il ne pousse pas trop fort dans la Lancia, cela montre à quel point les compactes sportives d'aujourd'hui sont devenues rapides au cours des trois décennies qui ont suivi.

L'Evo 2 marquait le départ de la Delta Integrale. Lancée en 1993, elle proposait 212 chevaux grâce à son quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres. Elle marquait également la fin de la Delta d'origine, remplacée après 25 ans de production par la version de deuxième génération. Le constructeur italien s'est retirée du rallye après 1993, et a sans doute perdu un peu de son âme. On peut dire que l'Evo 2 a été la dernière grande Lancia.