Comme de nombreuses autres voitures plus ou moins "populaires", la Volkswagen Golf a été aussi utilisée à titre privé pour la compétition. À la fin des années 1980, le rallye était l'une des compétitions les plus en vogue, et Volkswagen a voulu "surfer" en quelque sorte sur cette tendance en présentant une sorte de déclinaison de sa Golf en référence à cet univers, et uniquement à des fins promotionnelles.

Cette voiture, c'était la Rallye Golf, et environ 5 000 exemplaires sont sortis de l'usine Volkswagen de Bruxelles. Elle est aujourd'hui particulièrement recherchée par les aficionados et les collectionneurs.

Une GTI tout-terrain

La Golf Rallye était basée sur la Golf II, la génération ayant eu la plus longue carrière et le plus grand nombre de déclinaisons. C'était aussi à l'époque une sorte de laboratoire technologique où Volkswagen testait toutes ses dernières innovations.

Parmi ces innovations, il y a notamment eu le moteur G60, un bloc construit sur la base du 1,8 litre de la GTI, mais avec l'ajout d'un compresseur dont le conduit avait précisément la forme d'un "G". Sur cette base, la version course et la version route, qui servaient précisément à l'homologation, ont été construites.

Le moteur G60 de la Volkswagen Rallye Golf (1989)

Afin de conserver la place de la Golf dans la catégorie où elle était compétitive, Volkswagen a réduit la cylindrée du moteur de 1 781 à 1 760 cm3, afin qu'elle puisse entrer dans la classe 1 700, mais l'a équipée d'un refroidisseur intermédiaire plus grand pour compenser la légère baisse de puissance due à la réduction de la cylindrée.

Le modèle homologué avait la même puissance que la GTI, à savoir 160 ch, mais en raison du système de transmission intégrale, elle perdait un peu en vitesse de pointe (209 km/h au lieu de 216 km/h) et en accélération (de 8,3 à 8,6 secondes pour le 0 à 100 km/h).

Là où elle se distingue le plus, c'est au niveau du look, caractérisé non seulement par une carrosserie élargie, avec des garde-boue arrondis, mais aussi par des optiques carrées qui remplacent les deux feux ronds de la GTI. Globalement, ce nouvel accoutrement l'a fait ressembler à la Lancia Delta Integrale, une voiture avec laquelle elle avait réellement l'ambition de se mesurer.

Pas forcément rare, mais recherchée

Cette version n'a pas forcément rencontré le succès escompté en Europe, même si sur son marché local, l'Allemagne, la Rallye Golf a connu son petit succès. Elle était plutôt bien équipée de série, avec notamment l'ABS, la direction assistée, un volant sport ou encore des jantes en aluminium de 15 pouces avec des pneus 205/50 R15.

Elle disposait également de rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, de boucliers spéciaux peints pour s'harmoniser avec la carrosserie, un spoiler avant et arrière, et des sièges sport Recaro à réglage électrique disponibles en option. Aujourd'hui, un exemplaire bien entretenu s'échange aux alentours de 35 000 euros.