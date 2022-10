En la voyant aujourd'hui, on la trouverait presque trop "tendre", mais à l'époque, il n'y avait rien à redire : la première Volkswagen Golf GTI, avec son moteur 1,6 litre de 110 ch, allait bientôt devenir une légende, ouvrant ainsi la voie à une dynastie de Golf performantes toujours plus puissantes et rapides.

La croissance de la performance est allée de pair avec celle du modèle, dont les dimensions ont également beaucoup augmenté. D'une voiture d'à peine 3,7 mètres, qui serait aujourd'hui classée dans la catégorie des petites citadines (la Polo d'aujourd'hui mesure plus de 4,0 mètres), la Golf est devenue la reine des compactes et reste l'une des plus grandes de sa catégorie avec 4,29 mètres de long. Mais revenons-en à nos moteurs.

Golf GTI Mk I

L'acronyme GTI signifie "Grand Tourisme Injection", et nous rappelle que même sur les anciennes séries, la Golf la plus sportive n'a jamais eu de moteur à carburateur. Le premier bloc, un 1,6 litre, développait 110 ch à 6 100 tr/min, un couple de 137 Nm à 5 000 tr/min et la vitesse maximale était annoncée à 183 km/h. La boîte de vitesses était dotée de quatre rapports, cinq à partir de 1979.

Golf GTI Mk I (1976) Le moteur de la Volkswagen Golf GTI Mk I (1976)

En 1982, le 1,6 litre est remplacé par un 1,8 litre, plus fougueux avec ses 150 Nm, mais avec seulement 2 ch de plus. En 1982, le premier moteur turbo diesel est apparu avec la finition sport, mais avec seulement 70 ch et un 0 à 100 km/h abattu en 14 secondes. Rien de bien sportif, même pour l'époque.

Golf GTI Mk I 1,6 litre : 110 ch, 180 km/h, 0 à 100 km/h en 10 secondes

Golf GTI Mk I 1,8 litre : 112 ch, 183 km/h, 0 à 100 km/h en 9 secondes

Golf GTD Mk I 1,6 litre TD : 70 ch, 155 km/h, 0 à 100 km/h en 14 secondes

Golf GTI Mk II

La deuxième génération a hérité d'une grande partie des technologies de la première, même pour la version GTI avec le moteur 1,8 litre de 112 ch. En 1986, une variante dotée de quatre soupapes et beaucoup plus puissante avec 139 ch à 6 100 tr/min voit le jour. En 1990, Volkswagen présente la version G60 avec un bloc suralimenté de 160 ch.

Volkswagen Golf GTI Mk II 1,8 litre 16V (1987)

La version diesel est restée identique à celle de son prédécesseur. Elle est même devenue un peu plus lente en raison de son poids plus important. En 1989, avec l'arrivée de l'intercooler, elle a gagné 10 ch.

Golf GTI Mk II 1,8 litre : 112 ch, 191 km/h, 0 à 100 km/h en 9,7 secondes

Golf GTI Mk II 1,8 litre 16V : 139 ch, 208 km/h, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes

Golf GTI Mk II 1,8 litre G60 : 160 ch, 216 km/h, 0 à 100 km/h en 8,3 secondes

Golf GTD Mk II 1,6 litre TD : 70 ch, 163 km/h, 0 à 100 km/h en 14,5 secondes

Golf GTD Mk II 1,6 litre TDI : 80 ch, 169 km/h, 0 à 100 km/h en 14,5 secondes

Volkswagen Golf GTI Mk II 1,8 litre G60 (1990) Le moteur de la Volkswagen Golf GTI Mk II 1,8 litre G60 (1990)

Golf GTI Mk III

Avec la troisième génération de Golf, le moteur de la GTI est passé à 2,0 litres de cylindrée, atteignant 118 ch à seulement 5 400 tr/min et 166 Nm à 3 200 tr/min. La variante 16V a quant à elle atteint 150 ch. La version turbo diesel n'a pas été reconduite.

Golf GTI Mk III 2,0 litres : 118 ch, 210 km/h, 0 à 100 km/h en 9,7 secondes

Golf GTI Mk III 2,0 litres 16V : 152 ch, 225 km/h, 0 à 100 km/h en 8,1 secondes

Volkswagen Golf GTI Mk III 2,0 litres (1996) Le moteur de la Volkswagen Golf GTI Mk III 2,0 litres (1996)

Golf GTI Mk IV

La quatrième génération a donné naissance à la première GTI diesel vraiment puissante. Outre les modèles essence qui sont passés du 2,0 litres au 1,8 litre turbo à cinq soupapes par cylindre et 150 ch (puissance portée à 180 ch en 2002), il y avait aussi la GTI TDI avec le vigoureux 1,9 litre de 115, puis 150 ch.

Golf GTI Mk IV 1,8 litre 20V T : 150 ch, 210 km/h, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes

Golf GTI Mk IV 1,8 litre 20V T : 180 ch, 225 km/h, 0 à 100 km/h en 7,9 secondes

Golf GTI Mk IV 1,9 litre TDI : 115 ch, 195 km/h, 0 à 100 km/h en 10,3 secondes

Golf GTI Mk IV 1,9 litre TDI : 150 ch, 216 km/h, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes

Volkswagen Golf GTI Mk IV 1,8 litre T 20V (2001) Le moteur de la Volkswagen Golf GTI Mk IV 1,8 litre T 20V (2001)

Golf GTI Mk V

La cinquième génération est une petite révolution, avec une plateforme et un châssis entièrement nouveaux, et une grosse évolution pour le moteur essence qui est repassé à 2,0 litres de cylindrée avec un système d'injection directe FSI pour une puissance de 200 ch et 280 Nm de couple. Pour la première fois, la Golf GTI pouvait être équipée de la boîte de vitesses à double embrayage DSG. La version TDI 2,0 litres développait 170 ch et un couple impressionnant de 350 Nm.

Golf GTI Mk V 2,0 litres TFSI : 200 ch, 235 km/h, 0 à 100 km/h en 7,2 secondes

Golf GTD Mk V 2,0 litres TDI : 170 ch, 220 km/h, 0 à 100 km/h en 8,2 secondes

Volkswagen Golf GTI Mk V 2,0 litres TFSI (2004) Le moteur de la Volkswagen Golf GTI Mk V 2,0 litres TFSI (2004)

Golf GTI Mk VI

Il s'agissait essentiellement d'un gros restylage de la Golf V, avec également quelques petites modifications pour les versions GTI et GTD, sans pratiquement toucher aux moteurs, à l'exception de quelques mises à jour dues aux ajustements des émissions de CO 2 .

Golf GTI Mk VI 2,0 litres TSI : 211 ch, 238 km/h, 0 à 100 km/h en 6,9 secondes

Golf GTD Mk VI 2,0 litres TDI : 170 ch, 229 km/h, 0 à 100 km/h en 8,1 secondes

Volkswagen Golf GTD Mk VI (2009) Le moteur de la Volkswagen Golf GTD Mk VI (2009)

Golf GTI Mk VII

Après la sixième génération de 2008, très proche de la cinquième, voici une Golf entièrement nouvelle, avec notamment l'arrivée de la plateforme MQB. La Golf VII GTI développait 220 ch pour la version d'entrée de gamme, 230 ch pour la variante Performance (qui passe à 245 ch en 2017), le tout pour un couple de 370 Nm.

L'édition spéciale Clubsport est passée à 290 ch et 380 Nm, et a franchi le cap des 300 ch avec la Clubsport S de 310 ch. La GTD se contentait de 184 ch, mais offrait un couple important de 380 Nm.

Golf GTI Mk VII 2,0 litres TSI : 220 ch, 244/246 km/h, 0 à 100 km/h en 6,6 secondes

Golf GTI Mk VII 2,0 litres TSI Performance : 230 ch, 250 km/h, 0 à 100 km/h en 6,4 secondes

Golf GTI Mk VII 2,0 litres TSI Performance : 245 ch, 250 km/h (lim.), 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

Golf GTI Mk VII 2,0 litres TSI Clubsport : 290 ch, 250 km/h (lim.), 0 à 100 km/h en 6,3 secondes

Golf GTI Mk VII 2,0 litres TSI Clubsport S : 310 ch, 260 km/h, 0 à 100 km/h en 5,8 secondes.

Golf GTD Mk VII 2,0 litres TDI : 184 ch, 230 km/h, 0 à 100 km/h en 7,4 secondes

Volkswagen Golf GTI Mk VII 2,0 litres TSI (2013) Le moteur de la Volkswagen Golf GTI Mk VII 2,0 litres TSI (2013)

Golf GTI Mk VIII

La dernière génération de la Golf est arrivée au seuil de l'ère de l'électrification et a donc réduit sa puissance maximale tout en multipliant ses déclinaisons. À ses débuts, la version la plus rapide était l'hybride rechargeable GTE avec 245 ch, mais elle a rapidement été rejointe par la GTI (même puissance) et une GTD de 200 ch et 400 Nm. La GTI Clubsport a été reconduite avec une puissance respectable de 300 ch.

Golf GTI Mk VIII 2,0 litres TSI : 245 ch, 250 km/h, 0 à 100 km/h en 6,4/6,2 secondes

Golf GTI Clubsport Mk VIII 2,0 litres TSI : 300 ch, 250 km/h, 0 à 100 km/h en 5,6 secondes

Golf GTE Mk VIII 2,0 litres e-TSI : 245 ch, 250 km/h, 0 à 100 km/h en 6,5 secondes

Golf GTD Mk VII 2,0 litres TDI : 200 ch, 245 km/h, 0 à 100 km/h en 7,1 secondes