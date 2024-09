Le Groupe Stellantis sera l'un des protagonistes du Mondial de l'Automobile de Paris 2024, qui se tiendra du 14 au 20 octobre. En effet, 26 modèles seront exposés, un retour en grande pompe après des années d'absence aux kermesses européennes.

Quatre marques seront présentes : Alfa Romeo, Citroën, Peugeot et Leapmotor, nouvellement entrée dans le groupe Stellantis et qui vient d'entamer la commercialisation de ses deux premiers modèles européens : T03 et C10. Mais voyons en détail les nouveautés de Stellantis au Mondial de l'Automobile de Paris 2024.

Les nouveautés d'Alfa Romeo, Citroën, Peugeot et Leapmotor

En commençant par l'ordre alphabétique strict, Alfa Romeo présentera en première mondiale l'année modèle 2025 de la Tonale, une version légèrement remaniée du SUV compact du Biscione. Il n'y a pas de détails particuliers, mais nous nous attendons à quelques retouches esthétiques, peut-être au niveau de la face avant, pour correspondre à celle du Junior, et à des changements technologiques. Il y aura peut-être aussi des nouveautés au niveau des moteurs.

La Tonale sera accompagnée de la Junior Veloce, qui fera ses débuts en France, de la Giulia Quadrifoglio et de la nouvelle 33 Stradale.

Alfa Romeo Tonale

Quant à Citroën, il y aura trois nouveautés mondiales, mais nous ne connaissons pas leurs noms. Le grand suspect qui apparaîtra au Mondial de l'Automobile de Paris 2024 est le nouveau Citroën C5 Aircross, basé sur la plateforme STLA Medium de la Peugeot 3008 et de l'Opel Grandland, et qui montera donc des groupes motopropulseurs électrifiés et électriques. Il sera également possible de voir de plus près les nouvelles C3 et C3 Aircross, ainsi que quelques exemplaires d'Ami et la Tour Ami, une sculpture célébrant les quatre années d'existence du modèle.

Citroën C3 Aircross (2024)

Peugeot, quant à lui, lèvera le voile sur la E-408, une version électrique de son crossover coupé, pour la première fois au Mondial de l'Automobile de Paris 2024. Là encore, il n'y a pas de spécifications techniques, mais on s'attend à ce qu'elle adopte le même groupe motopropulseur que la 308 (avec laquelle elle partage la plateforme EMP2), à savoir un moteur avant de 156 ch et des batteries nettes de 51 kWh. Les versions E-3008 et E-5008 Long Range font également leur apparition. Enfin, place au concept Inception déjà vu au CES 2023 et à son volant Hypersquare.

Peugeot 408

Enfin, Leapmotor fera ses débuts en tant que marque dans l'univers Stellantis, amenant en France le nouveau B10, un SUV compact électrique anticipé pour l'instant par quelques photos teaser. Le stand du constructeur chinois devrait également accueillir les T03 et C10.