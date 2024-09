Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a profité de l'inauguration des nouveaux bureaux de la division commerciale de Pro One à Mirafiori pour commenter le moment difficile que traverse l'industrie automobile européenne.

BMW annonce des bénéfices inférieurs aux prévisions et Volkswagen, pire encore, envisage de licencier 15 000 employés, admettant qu'il n'y a pas de plan B.

Mais que se passe-t-il ? Le numéro un du groupe italo-français ne s'économise pas et aborde de nombreux sujets brûlants. Mais il insiste surtout sur la question des amendes pour les émissions de CO2 dépassant les limites qui entreront en vigueur en 2025.

Pourquoi voir fait des choix impopulaires ?

"Je suis contre le report de l'entrée en vigueur des nouvelles règles", déclare Tavares, “nous savons depuis des années que des limites plus strictes seront imposées l'année prochaine et nous avons travaillé dur pour être prêts”. L'Union européenne a défini un cadre dans lequel les constructeurs automobiles doivent évoluer pour se livrer une concurrence loyale. Il n'est pas normal de changer les règles du jeu quelques mois seulement avant le lancement de ce nouveau défi.

Tavares poursuit : "Nous avons pris de nombreuses décisions impopulaires dans un passé récent. Nous avons été sévèrement critiqués pour cela. Mais la seule raison pour laquelle nous avons agi d'une certaine manière était d'éviter de suivre le chemin de Volkswagen. Et, pour l'instant du moins, nous avons réussi à éviter des mesures aussi radicales."

Stellantis Carlos Tavares all'inaugurazione dei nuovi uffici di Pro One a Mirafiori

L'industrie automobile européenne est en « mode survie ».

"J'ai quatre petits-enfants qui ont entre 6 et 12 ans. J'ai un travail à faire pour eux aussi : Stellantis doit devenir neutre en carbone d'ici 2038. L'Union européenne nous a demandé de réduire les émissions et a fixé des étapes sur cette voie. De nouvelles règles arriveront en 2025. Mes voitures sont prêtes, mon personnel est prêt et nos usines sont prêtes. Pourquoi retarder les choses ? Le réchauffement climatique n'est-il plus un problème ? En ce moment, la moitié du Portugal brûle."

Le PDG de Stellantis a poursuivi en soulignant que lorsque l'Union européenne a décidé que nous devions nous occuper de la transition écologique, elle l'a fait pour que les consommateurs aient les meilleurs produits possibles. Nous nous battons tous les jours pour qu'ils les aient. C'est très difficile, mais il n'y a pas de retour en arrière possible.

"Il ne faut pas avoir peur", a déclaré Tavares, "l'industrie automobile est dans une sorte de mode de survie : nous sommes au-delà de la peur. Nous ne pouvons pas nous plaindre, nous ne pouvons pas hésiter, nous devons concentrer nos efforts pour rester en vie. Pour rester en vie, nous devons parvenir à la parité des coûts entre les voitures électriques et les voitures thermiques, mais c'est un autre chapitre qui s'ouvre. Nous opérons dans une région géographique chaotique et il est difficile de faire des prévisions. Les gouvernements ont décidé de réduire les incitations à l'achat, ce qui freine le marché."

Maserati et Mirafiori ?

Tavares a également évoqué le sort de Maserati : "Avec Maserati , nous avons les bonnes voitures et les bonnes technologies. Nous pouvons proposer des voitures de sport de luxe thermiques ou 100 % électriques. Si les ventes sont faibles en ce moment, c'est une question de marketing. Nous avons également beaucoup progressé sur le plan de la qualité, mais nous devons maintenant travailler sur le marketing. Nous manquons de prospects et de leads, nous devons atteindre les clients potentiels et faire passer le bon message pour le bon positionnement."

Mais les lignes Mirafiori pour la GranTurismo et la GranCabrio fonctionnent bien. En fait, explique Tavares, chez Mirafiori, toutes les activités sont saines. De l'économie circulaire à la production de boîtes de vitesses pour les groupes motopropulseurs hybrides, en passant par la nouvelle unité Pro One pour les véhicules commerciaux. Mais "je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. La seule chose est de travailler au mieux et de faire les bons choix pour défendre Stellantis et les personnes qui travaillent chez Stellantis."