Depuis quelques jours, Stellantis et ses marques font parler d'elles en raison de rumeurs sur une éventuelle vente de Maserati. Un coup officiellement démenti par le groupe, qui a précisé dans une note :

"Stellantis n'a pas l'intention de vendre la marque Trident, tout comme elle n'a pas l'intention de fusionner Maserati avec d'autres groupes de luxe italiens."

Ce communiqué officiel vise à faire taire les rumeurs et à rassurer la bourse, en précisant comment, du moins pour l'instant, aucune des marques Stellantis ne sera vendue ni même fermée. Mais l'option reste sur la table, comme l'a expliqué le PDG Carlos Tavares lors de la présentation des résultats du premier semestre 2024, particulièrement décevants (-14% pour les revenus, -48% pour les bénéfices).

"S'ils ne gagnent pas d'argent, nous les fermerons. C'est très simple, car nous parlons d'une période de transition très difficile. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d'avoir des marques qui ne rapportent pas d'argent."

Rien d'étrange dans la logique du marché, même s'il faut se souvenir d'un détail : Stellantis, dans son dernier plan d'affaires présenté par Tavares lui-même, avait donné dix ans à chaque marque pour prouver "qu'elle était capable de voler de ses propres ailes" et de générer des bénéfices.

Oui, mais quelles sont les marques du groupe Stellantis ? Il y a des marques historiques comme Alfa Romeo, Fiat et Lancia. Cela ne concerne que l'Italie. Si nous élargissons notre regard, nous trouvons Peugeot, Citroën, Chrysler, etc.

Marques de Stellantis

Un ensemble de 19 marques (en fait 18, nous verrons pourquoi plus tard) pour constituer un géant automobile lié au produit mais aussi à l'offre. Voyons de quoi il s'agit.

Vœux récents

Avant de commencer, il faut mentionner Comau, une entreprise spécialisée dans l'automatisation industrielle, dont les actions majoritaires ont été vendues ces derniers jours par Stellantis au fonds d'investissement One Equity Partners.

Cette transaction pourrait toutefois être remise en cause par un éventuel exercice du Golden Power, c'est-à-dire le pouvoir du gouvernement de « dicter des conditions spécifiques à la prise de participation, d'opposer son veto à l'adoption de certaines résolutions d'entreprise et de s'opposer à la prise de participation » pour les entreprises opérant dans des secteurs jugés stratégiques.

Les marques de Stellantis : qui fait quoi ?

Naturellement, les marques les plus nombreuses sur Stellantis sont celles qui se consacrent à la production et à la commercialisation de voitures, subdivisées en fonction de leurs segments : Maserati (Luxe), Alfa Romeo, DS et Lancia (Premium), Jeep (Global Sport Utility), Chrsyler, Dodge et Ram (Marques américaines), Abarth, Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Vauxhall (Marques européennes), Fiat Professional (Fourgonnette). Viennent ensuite Free2Move et Leasys (marques de mobilité) et Mopar, avec Leapmotor, un cas à part.

Marques Stellantis, qui fabrique des voitures ?

Abarth

D'abord tuner, la marque fondée en 1949 par Karl Abarth est aujourd'hui une marque à part entière, engagée dans la commercialisation des versions les plus sportives des marques italiennes Stellantis, devenant 100 % électrique. Elle a commencé avec la 500e et s'apprête maintenant à donner 240 ch à la Fiat 600.

Fiat Abarth 595 Abarth 600e

Alfa Romeo

Moitié acronyme, moitié nom de personne, Alfa Romeo est née en 1910 sous le simple nom d'ALFA (acronyme de Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). En 1918, elle prend son nom actuel après avoir été rachetée par Nicola Romeo. Une histoire faite de modèles à succès, devenus des icônes de l'automobile mondiale, et d'échecs retentissants. Aujourd'hui, la gamme comprend le Stelvio et la Giulia, dont les nouvelles générations sont prévues pour 2025 et 2026, ainsi que les SUV Tonale et Junior, ce dernier étant le premier modèle Alfa à proposer une motorisation 100 % électrique.

Alfa Romeo Junior

Chrysler

Auburn Hills, États-Unis, 6 juin 1925 : l'entrepreneur Walter Chrysler fonde la société du même nom, qui donnera sa deuxième lettre au groupe FCA. Quelques années après sa création, un modèle très connu voit le jour : la Chrysler Airflow, conçue en soufflerie en 1933. L'un des trois grands constructeurs de Detroit, avec Ford et General Motors, n'a pas réussi à se remettre complètement de la crise de 2008 qui a conduit à son rachat par le groupe Fiat de l'époque. Il ne lui reste plus que la 300C et le Pacifica dans sa gamme, des modèles aujourd'hui particulièrement datés. Et rien de nouveau ne semble se profiler à l'horizon.

Chrysler Voyager Chrysler 300C

Citroen

Née officiellement en 1919 d'une « reconversion » de l'usine, elle s'est substituée à l'entreprise du propriétaire André Citroën, qui construisait jusqu'alors du matériel mécanique et de guerre. Pour rappeler quelques modèles emblématiques, pensons à la DS19/DS20, à la 2CV et à la Dyane. La gamme est articulée et va de l'Ami, quadricycle électrique, à la C5 X, en passant par les nouvelles C3 et C3 Aircross.

Citroen 2CV Citroen C3 Aircross

Dodge

Les frères Dodge ont d'abord été les financiers de la Ford Motor Company, mais lorsque celle-ci a refusé de racheter leur entreprise, ils ont décidé de fonder la Dodge Brothers Motor Vehicle Company en 1914, qui a ensuite été rachetée par Chrysler en 1928. Outre le moteur V8 Hemi Red Ram de 1953, des voitures comme la Charger et la Challenger, ainsi que la Viper qui a survécu presque jusqu'à aujourd'hui, méritent d'être mentionnées.

Une marque glorieuse qui connaît actuellement une baisse de ses ventes, notamment en raison de l'abandon de la Dodge Charger et de la Challenger, alors que la Charger Daytona (pour l'instant uniquement en version électrique) n'a pas encore été commercialisée. Fait amusant : aujourd'hui, le Fiat Ducato est également commercialisé sous la marque Dodge aux États-Unis.

Dodge Charger R/T

DS Automobiles

C'est en 1955 que l'on a lu pour la première fois le mot « DS », abréviation du modèle Citroën DS (qui est devenu par la suite DS19 et DS20, entre autres). En 2008, les droits ont été renouvelés pour créer une ligne de véhicules dans le segment haut de gamme, également tournée vers la Chine. Avec la naissance de Stellantis, DS représente, avec Alfa Romeo et Lancia, le pôle premium du Groupe et s'apprête à renouveler une partie de sa gamme avec deux nouveaux modèles produits à Melfi et basés sur la plateforme STLA Medium.

Citroën DS 21 Cabriolet DS 7

FIAT

Fabbrica Italiana Automobili Torino. Il est difficile de ne pas connaître l'acronyme historique de Fiat, créé par 12 associés fondateurs dans la capitale piémontaise en 1899. Un peu plus tard, le Lingotto a été construit, le vaisseau amiral de l'entreprise, d'abord une usine puis un pôle avec différentes activités à l'intérieur. Et la remarquable piste d'essai sur le toit.

Parmi les nombreux modèles qui ont marqué l'histoire, nous avons choisi la « Nuova 500 » de 1957, une voiture emblématique qui a traversé les époques (avec quelques interruptions) et qui est désormais également disponible en version entièrement électrique.

Mais elle deviendra également une hybride légère. L'électricité entre chez Fiat à petits pas et a donné naissance à la Grande Panda, une version agrandie et (également) alimentée par batterie de la Panda à laquelle nous sommes habitués. En ce qui concerne les ventes, en 2023, Fiat était le numéro un du groupe Stellantis.

La Fiat Nuova 500 Fiat Grande Panda

FIAT Professional

Fondée en 2007 pour remplacer Fiat Commercial Vehicles (Fiat LCV), il s'agit de la branche de Fiat engagée dans la production de fourgonnettes, de fourgons et généralement de véhicules de travail homologués pour les camions. Le plus connu et le plus populaire des modèles Fiat Professional est probablement le Ducato, dans les différentes configurations d'empattement, de toit et « Maxi ».

Jeep

Née en 1941 en tant que voiture de guerre, Jeep est synonyme de roues hautes et de tout-terrain. En fait, elle est considérée comme la première à avoir créé le SUV tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec la Jeep Willys Wagon de 1949. Elle a été intégrée à Chrysler en 1987 et a produit de véritables icônes de la voiture à la bannière étoilée, comme le Wrangler, héritier direct de la Willys, et le Grand Cherokee, en passant par des modèles plus récents tels que le Renegade et le Compass, jusqu'à l'Avenger, le premier véhicule électrique à sept fentes.

Jeep Willys Jeep Avenger

Lancia

Elle non plus n'a pas besoin d'être présentée. C'est l'un des plus anciens constructeurs automobiles italiens. Lancia a été fondée en 1906 à Turin, ville voisine de Fiat. Ses voitures sont destinées au luxe et sont donc de grande taille. Les Flavia, Flaminia, Thema et la malheureuse Thesis se distinguent.

Viennent ensuite les monstres sacrés, entrés dans l'histoire grâce à des succès sportifs comme la Fulvia et la Delta. Les chiffres de vente les plus importants ont été réalisés, et continuent de l'être, par une petite voiture dont les origines remontent aux années 80 : l'Ypsilon.

C'est précisément la nouvelle génération du petit best-seller qui constitue le modèle de relance de la marque, également disponible dans une version 100 % électrique. Viendront ensuite le nouveau vaisseau amiral (qui devrait s'appeler Gamma) et la nouvelle Delta. En 2025, ce sera le grand retour du rallye.

Lancia Delta HF Integrale Lancia Ypsilon 2024

Maserati

Constructeur de voitures de sport qui a toujours fait un clin d'œil à la course, Maserati a été fondé en 1914 à Bologne, mais son siège a ensuite été transféré à Modène, au milieu de la Motor Valley. L'une de ses voitures les plus emblématiques reste la Maserati MC12, qui a eu une sorte d'« héritier spirituel » avec la récente MC20.

La gamme actuelle accueille pour la première fois des modèles électriques et les nouvelles générations de GranTurismo et GranCabrio, flanquées de la Grecale, un SUV de taille moyenne basé sur la plateforme Alfa Romeo Stelvio. C'est précisément la Maison du Trident qui est au centre des rumeurs selon lesquelles elle serait prête à revenir sous la direction de Ferrari, comme ce fut le cas entre 1997 et 2005. Stellantis a rapidement publié un démenti, affirmant qu'il n'y a aucun plan pour se débarrasser du Trident.

Maserati MC12 Maserati MC20

Opel, l'un des plus anciens constructeurs automobiles, a été fondé par Adam Opel (à qui le petit Opel Adam fait référence) en 1862, mais à l'époque, l'entreprise se concentrait sur la production de machines à coudre. En 1886, l'entreprise s'est tournée vers les bicyclettes et, entre-temps, le fondateur était totalement opposé aux « engins autopropulsés pour millionnaires dépensiers » que constituaient les premières voitures de la fin du 19e siècle.

Après la mort du premier fondateur, Opel a radicalement changé d'avis et, en 1901, la toute première voiture entièrement conçue par l'entreprise, la 10/12 PS, a vu le jour. De 1929 à 2017, elle fait partie de General Motors puis passe aux mains de PSA. La gamme se renouvelle avec les introductions récentes des nouveaux Frontera et Grandland. Vauxhall est une marque qui fonctionne en parallèle avec Opel : elle est utilisée à la place, par exemple, au Royaume-Uni pour commercialiser l'ensemble de la gamme.

Opel GT Opel Frontera

Peugeot

Comme Opel, ses origines sont « anciennes » : Peugeot, en effet, a été fondée en 1810, elle avait donc 211 ans à son actif lorsque Stellantis est née. Et son histoire est particulière, puisqu'elle est passée des fonderies d'acier à la mode, des bicyclettes aux broyeurs, puis aux balles.

Dès 1890, cependant, l'entreprise s'est engagée à produire des voitures, et c'est ainsi que sont nés des modèles dont on se souvient encore aujourd'hui, comme la 205 Turbo 16, l'une des reines du rallye et du groupe B des années 1980, ainsi que la 106 Rallye, plus petite.

La liste a toujours inclus des modèles de différentes tailles, des petites voitures aux berlines, et maintenant, comme le veut le marché, les SUV dominent, avec le best-seller 3008 récemment renouvelé et également disponible dans une version 100 % électrique. L'électricité est présente en masse dans la gamme du Lion : en effet, presque chaque modèle a sa version alimentée par batterie.

Peugeot 205 Turbo 16 Peugeot 5008 (2024)

RAM

Au départ, son histoire a commencé comme pick-up « Heavy Duty » sous la marque Dodge, avec des versions du 1500 au 6500 utilisées par les dépanneuses, mais depuis 2009, elle est devenue une marque indépendante, toujours spécialisée dans les véhicules à carrosserie carrée. Comme les autres marques ex-Chrysler - Jeep mise à part - elle traverse une période délicate, avec des ventes en baisse, notamment à cause de la mise à jour du Ram 1500 arrivée il y a quelques mois.

Motor1.com Ram 1200 Ram Rampage

Le cas Leapmotor

Parmi les marques automobiles qui remontent à Stellantis figure également Leapmotor, mais son cas est particulier. Le groupe dirigé par Tavares a en effet acquis environ 21 % des actions du fabricant chinois, avec lequel il a créé la coentreprise Leapmotor International. Dirigée par Stellantis (qui en détient 51%), celle-ci dispose des droits exclusifs d'exportation, de vente et de fabrication des produits Leapmotor en dehors de la région chinoise. Il ne s'agit donc pas d'une marque à 100 % du groupe fusionné PSA et Stellantis, mais ce n'est pas non plus un outsider complet.

Leapmotor T03 Leapmotor C10

Les marques Stellantis, celles qui ne fabriquent pas de voitures :

Free2Move

Il ne s'agit pas d'un « constructeur » de voitures, mais de la branche stratégique de PSA qui s'occupe de la mobilité au sens de services d'autopartage et de solutions de location à court, moyen et long terme.

Leasys

Fondée en 2001 en tant que coentreprise entre Enel et Fiat, cette dernière en est devenue l'unique propriétaire en 2005. Aujourd'hui, Leasys s'occupe d'offres de location - à court et à long terme - et de services de mobilité. En avril 2023, elle a fusionné avec Free2move Lease, créant ainsi une société unique s'occupant de crédit-bail et de location à long terme.

Mopar

Il s'agit d'une marque américaine historique, acronyme de « MOtor » et « PARTS », aujourd'hui spécialisée dans la production et la distribution de pièces détachées et d'accessoires pour toutes les voitures de l'ancien groupe FCA. Elle s'occupe également de personnalisation et d'aménagements spéciaux, en particulier aux États-Unis.