Après s'être présentée comme concept au Mondial de l'Automobile de Paris 2022, sans rien annoncer sur ses caractéristiques techniques, la Jeep Avenger 4xe fait ses débuts, la version à transmission intégrale du petit SUV aux sept fentes.

L'acronyme en dit déjà long sur le groupe motopropulseur : il s'agit du même hybride léger de 136 ch que celui de l'Alfa Romeo Junior (anciennement Milano), composé du 1.2 turbo essence et de deux moteurs électriques. Cependant, les nouveautés ne se trouvent pas seulement sous le capot : la Jeep Avenger 4xe bénéficie également de mises à jour esthétiques, extérieures et intérieures, et d'améliorations mécaniques.

Jeep Avenger 4xe, l'extérieur

Déjà fidèle à l'ADN de la marque dans sa version à traction avant, la Jeep Avenger 4x4 adopte pleinement l'esprit tout-terrain, avec des éléments redessinés et de nouveaux détails. Cela commence par des pare-chocs avant et arrière en matériau résistant aux rayures, une calandre inférieure plus robuste, des protections de radar et des phares antibrouillard en position surélevée pour améliorer l'éclairage de la route. Il y a également de nouvelles barres de toit et une barre de remorquage arrière, essentielle pour les amateurs de tout-terrain.

L'équipement de série comprend les pneus MS, tandis que les options incluent les pneus All Terrain 3PMSF, encore plus spécifiques, qui offrent une adhérence accrue sur les terrains les plus difficiles.

Enfin, les angles sont améliorés par rapport à la version à traction avant. La Jeep hybride à quatre roues motrices présente désormais un angle d'attaque de 22°, un angle de bosse de 21° et un angle de sortie de 35°, avec une garde au sol de 210 mm (+10 mm) et une capacité de franchissement de 400 mm.

Jeep Avenger 4xe, l'intérieur

Le design général de l'intérieur de la Jeep Avenger 4xe reste inchangé, mais il y a des nouveautés dans les matériaux qui recouvrent les sièges, qui sont lavables et plus résistants que ceux utilisés pour le reste de la gamme.

L'instrumentation numérique, l'écran central de 10,25 pouces, la bonne organisation de l'espace, etc... ne subissent en revanche aucun changement notable.

Jeep Avenger 4xe, les moteurs

Passons maintenant à la partie la plus intéressante : le groupe motopropulseur de la Jeep Avenger 4xe. Comme nous l'avons dit, il s'agit du même système hybride léger que celui présenté par l'Alfa Romeo Junior, où le moteur 3 cylindres 1.2 turbo essence de 136 ch est associé à deux moteurs électriques de 21 kW, disposés sur chaque essieu. Le tout est complété par une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 6 rapports. La batterie n'est pas mentionnée mais, compte tenu de sa parenté avec le SUV du Biscione, elle devrait être de 900 Wh bruts, ce qui lui permet de se déplacer en mode 100 % électrique sur une poignée de kilomètres. Les chiffres officiels annoncent une vitesse maximale de 194 km/h et un 0 à 100 km/h parcouru en 9,5 secondes.

Le système de transmission intégrale de la Jeep Avenger 4xe dispose de différents modes de fonctionnement grâce à la fonction Select Terrain : Auto, Snow, Sand Mud et Sport, afin d'obtenir le plein potentiel du groupe motopropulseur et d'exploiter l'e-boost sur les roues arrière.

En mode Auto, le système active le 1.2 et les deux moteurs électriques jusqu'à 30 km/h pour assurer une traction maximale avec une répartition du couple de 50:50. Entre 30 et 90 km/h, en revanche, le moteur arrière n'est activé qu'à la demande et reste connecté aux roues arrière afin de réagir rapidement en cas de besoin. Au-delà de 90 km/h, la Jeep Avenger 4xe se comporte comme un hybride léger classique, un SUV à traction avant dont le moteur arrière est déconnecté.

La nouvelle transmission intégrale de l'Avenger s'accompagne d'une autre innovation importante : la suspension arrière Multilink.

Jeep Avenger 4xe, prix

Les commandes de la Jeep Avenger 4xe seront ouvertes d'ici la fin de l'année 2024, et les prix n'ont pas encore été déterminés. En regardant la liste de prix actuelle, nous nous attendons à un prix de départ plus élevé que les 26 500 euros de l'Avenger à traction avant, propulsée par le 1.2 turbo essence de 100 ch, mais toujours en dessous de 30 000 pour la version de base.

En termes d'équipement, nous savons que les nouveaux modèles Upland et Overland feront leur apparition, probablement avec un style tout-terrain fonctionnel et spécifique.