Les "voitures zombies" ont toujours été fascinantes et c'est pourquoi nous sommes constamment à la recherche de modèles hors d'usage dès qu'un tableau des ventes est publié et voici ce qu'il se passe en Europe.

Automotive News Europe cite la société d'analyse Dataforce et son tableau complet des ventes de véhicules "neufs" immatriculés pour la première fois entre janvier et juillet 2024. La plus marquantes de toutes ? La Fiat Multipla ! Largement considérée comme l'un des véhicules les plus laids jamais fabriqués, quelqu'un a acheté un "nouvel" exemplaire le mois dernier. On ne sait pas s'il s'agissait de la version originale (en haut) ou du modèle restylé (en bas), mais quoi qu'il en soit, elle a au moins 14 ans, puisque sa production a pris fin en 2010.

Une (très) grande liste

Mais cette voiture à six places, au style étrange, n'est qu'une des nombreuses voitures qui ont été retirées du marché il y a bien longtemps, mais qui font toujours partie des ventes. Un autre véhicule, encore plus ancien, est la Nissan 350Z, qui a disparu en 2008. Un autre personne, qui voulait un véhicule plus pratique, a acheté une Volvo V50, un break qui a tiré sa révérence en 2012.

Nous n'avons fait qu'effleurer la surface, car de nombreuses voitures telles que les Mercedes CLK, Aston Martin DB7, Ford Ka, Alfa Romeo 159, Jaguar S-Type et même une Rolls-Royce Corniche, font partie de cette liste. La Rolls a été retirée du marché il y a près de 30 ans, ce qui en fait la plus ancienne à apparaître dans le classement des ventes. Il y a aussi la XJS, une voiture que Jaguar a arrêté de fabriquer en 1996. Et non pas une, mais deux exemplaires ont été immatriculés pour la première fois jusqu'en juillet 2024.

Modèle Exemplaires vendus Année d'arrêt Aston Martin DB7 1 2004 BMW i3 16 2022 BMW i8 1 2020 BMW Z3 1 2002 BMW Z8 1 2003 Rolls-Royce Corniche 1 1995 Ferrari 550/575 1 2006 Ferrari F430 1 2009 Jaguar S-Type 2 2007 Jaguar XJS 2 1996 Volvo V50 1 2012 Volvo S80 1 2016 Volvo V40 1 2019 Honda Prelude 1 2001 Mercedes SLK/SLC 8 2020 Mercedes CL 2 2014 Mercedes CLK 1 2009 Nissan 350Z 1 2008 Alfa Romeo 147 1 2010 Alfa Romeo 159 1 2011 Alfa Romeo GT 1 2010 Fiat Barchetta 3 2005 Volkswagen Beetle 2 2019

Il convient de noter que Dataforce a examiné les chiffres des 27 pays de l'UE, du Royaume-Uni et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) composée de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Le document (dont le lien source est ci-dessous) montre la liste complète avec plus de voitures que celles que nous avons mises en évidence. Il y a également pas moins de quatre Countach, mais gardons à l'esprit que Lamborghini a ramené le nom il y a quelques années avec la Countach LPI 800-4 basée sur l'Aventador.

Des mentions honorables reviennent aux VolkswagenW Golf Plus, Mini Coupé, Ford Fusion et Mondeo (listées séparément), Ford Taurus, Polestar 1 et une Skoda Roomster.

Dans un e-mail adressé à Motor1, Benjamin Kibies, analyste automobile senior de Dataforce, a confirmé que ces voitures n'avaient jamais été immatriculées auparavant et qu'elles appartiennent désormais à leurs premiers propriétaires.