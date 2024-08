La Fiat Multipla est une voiture qui fait encore débat aujourd'hui. Certains la jugent esthétiquement "laide" et pourtant, il y a 25 ans, elle a révolutionné le segment des monospaces en offrant six places sur deux rangées. Elle était tellement innovante pour l'époque (1999) que le Museum of Modern Art (MoMA) de New York l'a incluse dans une exposition sur la voiture du futur.

Elle a été conçue par Roberto Giolito (qui a travaillé sur la Fiat 500 moderne en 2007 et sur la deuxième génération de la Panda en 2011), qui a déclaré : "La Fiat Multipla était une idée inhabituelle parce qu'elle représentait la convivialité et l'unité. Nous la comprenons peut-être mieux aujourd'hui, parce qu'elle était trop tournée vers l'avenir et trop innovante pour être acceptée".

Le Fiat Multipla a vu le jour en 1999 et son nom avait déjà été entendu en 1956, lorsque Fiat a lancé la 600 Multipla, un petit véhicule à traction avant pouvant accueillir jusqu'à six personnes.

Giolito et son équipe ont créé un design original capable d'accueillir confortablement six passagers sur deux rangées de sièges, plus les bagages. L'ensemble de la carrosserie est divisé en deux modules et la disposition des phares sur différents niveaux confère à la face avant un aspect incomparable.

Les trois paires de phares sont positionnées de manière à éclairer la route de façon optimale : les antibrouillards dans le pare-chocs, les feux de croisement dans la calandre et les feux de route en hauteur sous le pare-brise.

La Fiat Multipla est également innovante en termes de technologie de production. Grâce à la structure à cadre spatial, elle répond à deux exigences : une grande flexibilité de production et un faible investissement en usine.

Le Multipla mesure 3,99 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,67 mètre de haut, mais son design original en fait un monospace polyvalent. En même temps, il offre la maniabilité d'une berline et, grâce à une bonne visibilité panoramique, il est également adapté à une utilisation quotidienne dans la circulation urbaine.

À bord, les commandes sont placées en hauteur afin de maximiser la liberté de mouvement des passagers de la première rangée. Le levier de vitesse, par exemple, est ergonomique et le combiné d'instruments central, placé légèrement à droite du volant, est facile à lire sans avoir à détourner le regard de la route pendant de longues périodes. La plus grande distance entre le conducteur et le volant permet également d'éviter la fatigue oculaire.

La modularité de l'habitacle, créée par les sièges de la deuxième rangée rabattables et amovibles individuellement, permet également d'obtenir un volume de coffre allant jusqu'à 1 900 litres. Le siège central arrière peut être déplacé et rabattu pour former une table, et à la place du siège central de la première rangée, il est possible de monter, par exemple, un réfrigérateur de grande capacité alimenté par la batterie du véhicule.

La plate-forme et les moteurs du Multipla sont dérivés de la Fiat Bravo. Au moment de son lancement sur le marché, la Fiat Multipla était disponible avec quatre moteurs : le 1.6 16V essence de 103 ch, le 1.9 JTD turbodiesel de 115 ch au départ (120 ch par la suite) et deux moteurs capables de fonctionner avec des carburants alternatifs.

La Fiat Multipla blupower (depuis 2004 Natural Power) fonctionne au gaz naturel, tandis que la Fiat Multipla bipower peut fonctionner à l'essence ou au gaz naturel. Les deux moteurs ont une puissance de 66 kW (90 ch). Dans le cadre du projet Athena pour la ville de Naples, certains exemplaires du Fiat Multipla ont été équipés en 2000 d'un moteur hybride avancé combinant un moteur à essence et un moteur électrique.

Les versions essence et turbodiesel sont produites à l'usine Mirafiori de Turin, tandis que les versions GNV sortent de la chaîne de production de l'ancienne usine Alfa Romeo d'Arese.

Le Multipla de Fiat est équipé de série de nombreux systèmes de sécurité, dont le programme électronique de stabilité ESP et six airbags. Il est déjà équipé de fixations Isofix pour les sièges enfants et, en 2004, il a été le premier Fiat à disposer d'un système mains libres avec la technologie Bluetooth.

Pas mal d'années, mais un bon produit

En juin 2004, le Multipla a été lancé en Italie avec une nouvelle carrosserie. La marche caractéristique entre le capot et le pare-brise a été supprimée et la partie avant rappelle la Fiat Idea de 2003. En avril 2006, il a subi d'autres modifications mineures (nouveaux tissus et nouveau graphisme des instruments).

La production s'achève en février 2010 avec un total de 343 841 unités. Entre 2010 et 2013, le Multipla a encore été construit sous licence par le constructeur automobile chinois Zotye sous le nom de voiture électrique Zotye M300. En Europe, il cède la place à d'autres voitures Fiat, les 500L et 500L Living.