En Italie, la Fiat 600 est disponible avec deux groupes motopropulseurs différents, le mild hybrid de 100 ch et l'électrique de 156 ch. Cependant, depuis un certain temps, on parle de la possibilité que le groupe motopropulseur 1.2 électrifié de 136 ch arrive également sous le capot du petit crossover, mais il n'y a pas eu de confirmation de la part de l'entreprise. Du moins jusqu'à aujourd'hui.

En effet, en Allemagne, la Fiat 600 vient d'être présentée avec la version la plus puissante du système mild hybrid, partagé avec de nombreux autres modèles du Groupe Stellantis tels que l'Alfa Romeo Junior, la Peugeot 3008 et l'Opel Grandland.

Plus de puissance, même consommation

Le groupe motopropulseur de la nouvelle Fiat 600 Hybrid se compose, comme indiqué, de l'habituel moteur turbo essence 1.2 trois cylindres de 136 ch, couplé à un moteur électrique de 21 kW (29 ch) intégré à la boîte de vitesses automatique à double embrayage à six rapports, qui transmet la puissance et le couple aux seules roues avant.

Les 36 ch supplémentaires sont bénéfiques pour les performances, avec un 0-100 en 8,5 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h, contre 10,8 secondes et 186 km/h pour la version 100 ch. Les chiffres de consommation et d'émissions - calculés selon le cycle WLTP - restent inchangés : entre 4,5 et 5,5 litres aux 100 km et 102/125 g/km de CO2. On retrouve également la possibilité de se déplacer en mode électrique dans certaines conditions et sur une poignée de kilomètres, grâce à la batterie lithium-ion de 48V.

D'un point de vue esthétique, peu de choses changent, la seule nouveauté visible étant le double échappement à droite

Fiat 600 Hybrid 136 CV, vue arrière Fiat 600 Hybrid 136 CV, l'intérieur

En Allemagne, les prix commencent à 26.490 euros pour la version de base, tandis que la finition La Prima est proposée à 31.490 euros. La version spéciale 125 Anni est également disponible, à partir de 30 490 euros