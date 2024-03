Le compte à rebours a probablement commencé pour l'Alfa Romeo Milano. Le nouveau SUV sera dévoilé, comme il se doit, le 10 avril 2024, à Milan. Un modèle important pour l'entreprise italienne car il s'agira du premier modèle électrique du Biscione, avec la forme et les dimensions d'un petit SUV du segment B.

Le modèle est étroitement lié aux Jeep Avenger et Fiat 600, avec lesquels il partagera une grande partie de la mécanique. C'est précisément pour cette raison que nous pouvons commencer à deviner les caractéristiques de l'Alfa Romeo Milano, y compris son style, grâce aux photos teaser publiées il y a quelques semaines.

Pour la ville et au-delà

Commençons par l'extérieur. Si l'on se réfère à ses "cousins", l'Alfa Romeo Milano devrait mesurer environ 4 mètres de long, peut-être plus vers les 4,17 de la 600 que vers les 4,08 de l'Avenger, afin d' 'offrir plus d'espace dans l'habitacle. Il entrera donc dans le segment des petits SUV, comme le Volkswagen T-Cross, le Ford Puma, le Seat Arona et le DS 3. Bref, la concurrence ne manquera pas.

En regardant les premières photos de Milan, on remarque des formes assez arrondies, la ligne ascendante et les poignées arrière "noyées" dans les portes pour améliorer l'aérodynamisme.

Alfa Romeo Milano, le teaser photo Alfa Romeo Milan, notre rendu

Les blocs optiques à LED (qui sait s'ils auront aussi une matrice à LED sur les versions plus riches) sont presque entièrement recouverts, ce qui ne nous permet pas de dire s'ils auront la même signature lumineuse que les grands frères Tonale et Stelvio. Il y aura aussi le classique Trilobo Alfa Romeo, qui pourrait cependant perdre le logo au centre, déplacé vers le haut du capot. Un petit camouflage sous le camouflage du mulet présenté dans les photos de teaser trahit sa présence.

Un intérieur familial

Il n'y a pas d'images officielles de l'intérieur de l'Alfa Romeo Milano mais seulement des esquisses déposées auprès de l'office des brevets. Dans ce cas, cependant, tout est à prendre avec des pincettes, même si le style semble reprendre celui des autres Alfa Romeo, avec l'instrumentation reprise de la Tonale. Elle devrait être 100% numérique, flanquée d'un écran central qui devrait avoir une diagonale de 10 pouces.

En termes d’espace, il est bien sûr difficile de dire à quoi il ressemblera. Là encore, il faut se référer à l'Avenger et à la 600 avec leurs 360 et 380 litres de coffre.

Alfa Romeo Milano, photo de l'intérieur Alfa Romeo Milan, le volant

Électrique et électrifié

Nous arrivons ici à la partie "chaude" : les moteurs de l'Alfa Romeo Milano. Comme nous l'avons dit, il s'agira de la première voiture électrique du constructeur italien et, sauf surprise au lancement, elle devrait être disponible avec un groupe motopropulseur composé d'un moteur électrique, couplé à l'essieu avant, de 156 ch alimenté par un pack de batteries de 54 kWh (51 kWh effectifs), pour une autonomie d'environ 400 km calculée selon le cycle WLTP. Comme la Jeep Avenger et la Fiat 600, avec lesquels elle partage la plateforme CMP d'origine PSA.

Alfa Romeo Milano, les essais sur piste

Nous attendons ensuite l'arrivée des versions propulsées par le moteur 1.2 3 cylindres turbo essence de 100 ch , disponible en version purement thermique et hybride léger, la première avec une boîte manuelle à 6 vitesses et la seconde avec une boîte automatique à double embrayage à 6 vitesses. Selon les prévisions du PDG, Jean-Philippe Imparato, l'Alfa Romeo Milano sera également disponible avec une transmission intégrale, dans ce cas reprise de celle de l'Avenger 4xe et composée du 1.2 (dans la version 136 ch ) couplée à l' essieu avant et de deux moteurs électriques, dont un à l'arrière.

Comme il s'agit d'une Alfa Romeo, on s'attend aussi à une version sportive, représentant la motorisation électrique de l'Abarth 600e : 240 ch projetés au sol exclusivement par les roues avant. S'appellera-t-elle Alfa Romeo Milano Quadrifoglio ? Nous ne le saurons que plus tard.