"Ce ne sont pas des powerpoints, ce sont des voitures !" Jean-Philippe Imparato, le numéro un d'Alfa Romeo, confirme le caractère concret de son plan de développement de la marque au Biscione, qui se poursuit à un rythme soutenu, conformément à ce qui avait été annoncé en 2021 : d'abord la Tonale pour clore une époque, puis la 33 Stradale pour revenir au rêve, et maintenant le Milano, le SUV compact qui sera dévoilé le 10 avril, à Milan, cela va de soi.

Mais le passionné PDG français, qui a réuni la presse italienne au Musée Alfa d'Arese, ne veut pas parler de lui, mais plutôt de la suite. Les nouvelles Giulia et Stelvio, bien sûr, mais aussi un rêve dans les tiroirs : le nouveau Duetto.

Deux ans pour les concevoir

Le Stelvio et la Giulia sont prêts. Le design est "gelé", comme on dit dans le jargon technique, après deux ans de travail sur le style. À tel point que Jean-Philippe Imparato ne cache pas le résultat :

"Ce que nous avons dessiné est une bombe, nous ne pouvions pas refermer le style de cette voiture sans en être absolument amoureux. Et c'est le cas aujourd'hui !"

Le premier modèle à être lancé sera le Stelvio au second semestre 2025. Puis viendra la nouvelle Giulia au début de l'année 2026. Ces deux modèles seront construits en Italie à Cassino (contrairement au Milano qui est assemblé en Pologne) et ont été développés sur la base de la plateforme STLA Large, suivant la stratégie "multi-énergie" du Groupe Stellantis qui prévoit le développement parallèle de versions 100% électriques et hybrides.

Le PDG d'Alfa Romeo en a profité pour ironiser sur ceux qui avaient critiqué cette approche :

"Rappelez-vous, il y a deux ans, lorsque les gens parlaient d'une plateforme multi-énergie... ce n'était pas très à la mode, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il semble qu'il ne soit pas bon d'être seulement électrique...."

Notre rendu de la nouvelle Giulia Notre rendu du nouveau Stelvio

Plateforme de style Alfa Romeo

La discussion a ensuite porté sur les mérites de la grande plateforme STLA, dont les grandes lignes avaient déjà été anticipées par Stellantis : architecture 800 V pour la version électrique, autonomie jusqu'à 700 km (en cycle d'homologation) et intégration de la nouvelle architecture logicielle appelée STLA BRAIN.

À ceux qui ont demandé, de manière provocante, quelle était la parenté entre la Giulia et la nouvelle Dodge Charger qui vient d'être dévoilée aux États-Unis, Jean-Philippe Imparato a répondu que le tuning de la voiture sera complètement différent grâce à la flexibilité de la plateforme qui permet de définir l'empattement, la longueur totale, la largeur et la garde au sol, ainsi que différents modules de suspension.

La grande plateforme STLA

Il est donc possible de respecter toutes les spécificités qui déterminent le plaisir de conduire, comme la distance entre le centre des roues avant et les pieds du conducteur, les porte-à-faux avant et arrière et le plancher de la voiture.

La nouvelle Dodge Charger Daytona électrique

STLA BRAIN, le nouveau cerveau électronique

Les nouveaux Stelvio et Giulia seront également les premiers modèles du Groupe à adopter la nouvelle architecture logicielle régie par un nouveau système d'exploitation propriétaire que Stellantis présentera en juin, lors de la prochaine journée des investisseurs.

Les fonctionnalités prévues suivent largement celles offertes par d'autres marques (mises à jour complètes "over the air", plateforme cloud pour le stockage des données, services à la demande, etc.), mais il faudra attendre la présentation de la plateforme pour bien comprendre le niveau d'innovation et surtout l'efficacité du système en termes d'UX. Ce qui est certain, c'est qu'Alfa Romeo misera également beaucoup sur la revente de services numériques.

La tabella di marcia Alfa Romeo fino al 2027

Alfa Romeo au-delà de 2027

L'avenir après le Stelvio et la Giulia sera défini fin 2024, le PDG français a confirmé que plusieurs options sont sur la table. Le choix sera étroitement lié aux résultats commerciaux à court terme avec le Milano, puis à l'accueil réservé au nouveau Stelvio sur des marchés tels que les États-Unis, le Japon et la Chine.

Toujours en profitant de la plateforme Large, il y aurait la possibilité de développer un SUV du segment E (plus grand que le Stelvio), dont on a parlé à plusieurs reprises ces derniers mois, ou une grande berline sportive, un style de carrosserie qui serait cohérent avec les exigences d'efficacité aérodynamique des voitures électriques, mais aussi avec la tradition de la marque Alfa Romeo.

Rêver d'un nouveau Duetto (électrique)

Partant du principe "qu'Alfa Romeo est la seule marque capable de transformer une voiture de 30 000 euros en une voiture de 2 millions d'euros", Jean-Philippe Imparato a élargi les scénarios sans exclure des modèles plus compacts qui pourraient, entre autres, favoriser le retour d'un spider Alfa Romeo :

"On ne peut pas inventer un Duetto. Mais si vous faites un segment C, vous pouvez faire une version Coupé ou Spider, ce serait une chose fantastique à faire. Le son du silence."

En effet, le Duetto dont parle le PDG d'Alfa Romeo sera probablement électrique. Pour faire "rêver" la nouvelle génération de diplômés.