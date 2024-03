Jody Scheckter est probablement mieux connu pour avoir remporté le Championnat du monde des pilotes de Formule 1 en 1979 avec Ferrari, mais il a également passé beaucoup de temps au volant de ce qui est sans doute la voiture de F1 la plus bizarre de tous les temps. Nous parlons bien sûr de la Tyrrell P34 à six roues et le sud-africain met désormais cet exemplaire en vente. Il s’agit d’un châssis original qui a été transformé en voiture de course entièrement fonctionnelle en 2008.

La P34 a été initialement utilisé en 1976 et 1977. L'histoire relativement courte de ce bolide offre l'avantage d'être en excellent état. Le "Châssis 8" a été combiné avec le bon V8 Ford Cosworth DFV de 3,0 litres et ce design inhabituel à six roues est le résultat de la pensée créative du directeur technique de Tyrrell, à l’époque, Derek Gardner. Il a réalisé qu'il pouvait installer des roues plus petites sous l'aile et qu’un deuxième jeu de pneus compenserait l’empreinte réduite des pneus plus petits. De plus, la portance allait diminuer par rapport à l'air qui devait circuler sur les roues plus grandes des voitures concurrentes.

Une belle tentative

Gardner a également estimé que la présence de deux roues supplémentaires rendrait le freinage meilleur. En réalité, les pilotes (Scheckter et Patrick Depailler) ont eu beaucoup de mal à apprivoiser cette voiture. Voici d’ailleurs ce qu’avait déclaré le champion du monde 1979 au magazine Motor Sport, en 2008 :

"Le freinage devait s'améliorer ? Eh bien, c'était le cas lorsque vous freiniez au bout d’une ligne droite, mais dès que vous tourniez, les petites roues commençaient à patiner et vous deviez lâcher la pédale, donc il n'y avait aucun avantage."

Malgré les faiblesses de cette conception, le P34 a connu quelques succès sur piste. Scheckter a conduit la voiture à sa seule victoire au Grand Prix de Suède 1976 mais lui et son coéquipier Patrick Depailler ont réussi dix podiums cette saison, dont les deuxième et troisième places au Grand Prix de Monaco. En 1977, l'équipe n'a pu monter que sur quatre podiums.

Cependant, cette P34 n'a pas été utilisée en Formule 1 mais le nouveau propriétaire devrait, espérons-le, la conduire plus souvent sur la piste. Le P34 sera mis aux enchères par RM Sotheby's à Monaco en mai. Le prix estimé est compris entre 450 000 et 640 000 euros.