Événement unique en son genre, le Gulf Historic Dubai GP Revival réunit quelques-uns des plus grands noms du sport automobile. Les premières machines emblématiques ont été confirmées pour l'événement de cette année, qui se déroulera du 8 au 10 décembre 2023 à Dubaï.

La Williams FW07C et la Tyrell 011 en guest-stars !

Un nom qui n'a plus besoin d'être présenté dans le monde du sport automobile, cette voiture particulière a été conduite au titre de champion des constructeurs en 1981 par Alan Jones et Carlos Reutemann. Conçue sous la direction technique de Patrick Head, elle a tenu en haleine les spectateurs de l'autodrome de Dubaï l'année dernière et il en sera de même en décembre prochain.

Aux côtés de Williams, Tyrrell est un autre nom qui incarne la course automobile du vingtième siècle. Dirigée par Ken Tyrrell, l'un des charismatiques "garagistes" à l'origine de la domination britannique en Formule 1 dans les années 1960 et 1970, l'écurie Tyrrell est montée 23 fois sur la plus haute marche du podium entre 1970 et 1998. La 011 est la voiture qui a remporté cette 23e victoire, aux mains de Michele Alboreto, lors du Grand Prix de Détroit 1983.

Des légendes du Mans à foison

Au-delà de la F1, la catégorie Le Mans 00s du Gulf Historic Dubai GP Revival de cette année proposera des démonstrations de voitures GT et Sports Prototypes de 1994 à 2010, et deux nouveaux participants ont été confirmés.

Engagée dans Le Mans Europe 2010, l'Aston Martin Vantage GT2 a pris la pole position aux 1000 km de Silverstone 2010 et marqué de nombreux points tout au long de la saison. Lorsque son monstrueux moteur V8 rugira à l'Autodrome de Dubaï, les fans vivront une expérience hors du commun.

Porsche est bien entendu une marque associée à la plus grande course d'endurance au monde, et cette année, les fans du Gulf Historic Dubai GP Revival apprécieront la vue et le son de l'élégante Porsche 996 RS dans le cadre de la catégorie Le Mans 00s.

Pierre-Brice Mena, directeur général de GP Extreme, promoteur de l’évènement, est impatient de pouvoir faire découvrir ces modèles au public, ainsi que de nombreuses autres surprises qui seront progressivement dévoilées. "Nous sommes ravis d'annoncer certains de nos concurrents pour le Gulf Historic Dubai GP Revival de cette année. Williams et Tyrrell sont deux des plus grands noms de l'histoire du sport automobile, et il sera incroyable de voir leurs voitures de course s'affronter une fois de plus. De même, Aston Martin et Porsche sont deux constructeurs qui font tourner les têtes dans le monde entier, et leurs voitures respectives donneront aux fans un avant-goût de la majesté des voitures de sport."

Les inscriptions de voitures au Gulf Historic Dubai GP Revival 2023, sont encore ouvertes et peuvent se faire par le biais de la page des équipes et des concurrents, où il est possible d’obtenir le formulaire d'inscription.