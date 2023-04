Une incroyable collection de voitures a été découverte aux Pays-Bas. Elle appartient à un homme nommé M. Palmen. Il a commencé à collectionner des voitures il y a une quarantaine d'années, sa première voiture étant une Lancia B20 jaune. Avant de commencer à collectionner, M. Palmen était marchand professionnel de voitures rares et spéciales depuis le milieu des années 60 et, au fil des ans, sa collection a atteint des proportions épiques.

La collection de M. Palmen, qui compte jusqu'à 230 véhicules, se compose de classiques légendaires d'origines diverses. On y trouve des Italiennes (Alfa Romeo, Lancia, Maserati et Ferrari), des Françaises (Facel Vega), des Allemandes (BMW, Mercedes-Benz et NSU), des Britanniques (Jaguar, Aston Martin et Rolls-Royce) et des Américaines (Chevrolet, Cadillac et Ford), soit une diversité de marques sans précédent.

La collection compte également quelques marques obscures, à savoir Monica, Moretti, Matra, Alvis, Imperia et Villard.

La collection est entreposée dans une église et dans deux entrepôts secs mais poussiéreux. Les voitures sont bien conservées et témoignent du goût raffiné de M. Palmen et de sa connaissance approfondie des voitures rares.

Il a conservé la majeure partie de la collection dans son état d'origine et non restauré, en entretenant lui-même les voitures et en les démarrant régulièrement pour éviter que les moteurs ne soient grippés.

Malheureusement, en raison de l'âge du propriétaire et de diverses circonstances, la collection va maintenant être vendue. Les voitures, situées à Dordrecht, sont désormais regroupées dans un seul bâtiment, ce qui facilite la vente de l'ensemble de la collection. La vente aura lieu dans le cadre d'une grande vente aux enchères en ligne, organisée par la Galerie Aaldering.

Pour les passionnés d'automobiles et les collectionneurs du monde entier, il s'agit d'une occasion rare et passionnante d'enrichir leur collection. Une collection de ce calibre et dans cet état est quelque chose qu'il serait difficile de laisser passer. Les enchères pour cette trouvaille de grange unique commenceront en mai.