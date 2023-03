Le nouveau concept Lancia fera ses débuts en direct le 15 avril lors de la Milan Design Week, pour montrer quelles seront les formes des futurs modèles de la Maison, avec la nouvelle Ypsilon en tête. Cependant, pour la première fois, nous pouvons commencer à deviner ses formes grâce à un nouveau teaser , qui le montre complètement recouvert d'un tissu. Mais tout est 100% virtuel.

En fait, la photo que vous voyez montre le concept Lancia qui fera ses débuts, sans se révéler, le 28 mars à l'intérieur du métaverse . Un aperçu web pour ouvrir le premier jour de la Metaverse Fashion Week 2023.

Garniture surélevée ? Non, merci

Force est de constater qu'il ne s'agit ni d'un SUV ni d'un crossover : les formes semblent être celles d'une berline ou d'un coupé à l'assise non surélevée. Comme nous le savons déjà, le concept n'anticipera pas le style de la nouvelle Lancia Ypsilon , attendue pour 2024, mais le style général de la gamme renouvelée qui comprendra également un vaisseau amiral - qui pourrait s'appeler Aurelia et arrivera en 2026 - et le nouveau Delta, prévu pour 2028.

Sur le concept, baptisé Pu+Ra Emozione , on retrouvera certains des éléments vus pour la première fois sur la Pu+Ra Zero , une sculpture particulière présentée en décembre 2022. Par rapport à cette dernière, le nouveau prototype devrait avoir plus de formes définies comme dans le teaser publié il y a quelque temps, mettant en vedette l'arrière caractérisé par des feux circulaires et le mot "Lancia" avec le nouveau lettrage .

À quoi ressembleront les nouvelles Lancia ?

Le teaser révèle donc encore très peu de choses sur le style des nouvelles Lancia . On sait seulement que la face avant sera imposante avec une signature lumineuse en "Y" dominant l'avant, les formes générales seront carrées et qu'après la nouvelle Lancia Ypsilon il n'y aura plus que des modèles 100% électriques.

Si vous êtes curieux de découvrir en avant-première le nouveau concept Lancia sur le métaverse, le rendez-vous est prévu du 28 au 31 mars dans le Luxury Discrict de Decentraland , l'un des métaverses les plus célèbres et les plus peuplés, ou à partir du 15 avril en direct à Milan.