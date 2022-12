Ces dernières années, les nouvelles de la marque Lancia se sont limitées à des mises à jour mineures et à de nombreuses éditions spéciales de l'Ypsilon, le dernier modèle à maintenir la marque en vie. Cependant, les choses sont sur le point de changer, avec une relance complète de la marque turinoise qui débutera en 2024 avec le lancement de la nouvelle génération de l'Ypsilon elle-même.

2023, par conséquent, n'annonce pas de nouveautés marquantes, mais cela ne signifie pas qu'elle en sera totalement dépourvue. Après la cérémonie d'il y a quelques jours, au cours de laquelle la société a présenté le nouveau logo et le nouveau concept de Pu+Ra Zero, il est peu probable qu'une année entière s'écoule sans que l'on assiste à de nouvelles anticipations et à un adieu approprié pour la "vieille" mais toujours appréciée Ypsilon.

Voici les possibles nouveautés Lancia attendues pour 2023.

Lancia Ypsilon série spéciale

Depuis le lancement du modèle qui est toujours sur le marché aujourd'hui, il ne se passe guère d'année sans que l'on inscrive au palmarès des montages spéciaux réalisés avec des maisons de couture ou des magazines pour souligner l'âme chic et glamour de l'Ypsilon. Le dernier, avec la créatrice Alberta Ferretti, est toujours disponible.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti 2022

Considérant que 2023 passera sans l'arrivée de réelles nouveautés au niveau commercial, trois ans après le dernier vrai restylage et l'arrivée du moteur 1.0 Hybrid, il est fort probable que Lancia décide de célébrer la fin de la carrière de la "petite" avec une dernière réinterprétation de la garniture.

Nom Lancia Ypsilon série spéciale Carrosserie Saloon 5p Moteurs Hybride essence, GNC et GPL Date d'arrivée Printemps 2023 Prix -

La nouvelle Lancia Ypsilon en avant-première

Pas d'illusions, la date d'arrivée de la nouvelle Ypsilon est fixée à 2024 et la société n'a pas parlé de la présenter avant cette date, mais en cette année 2022, nous avons assisté à pas moins de deux événements au cours desquels la marque a d'abord annoncé ses plans, puis montré un résumé très conceptuel du design de la future gamme pour maintenir l'intérêt. Il est donc presque impossible qu'il ne donne pas quelques autres avant-premières pour combler la longue année d'attente.

Lancia Pu+Ra Zero design concept

Pour l'instant, le concept Pu+Ra Zero a donné des indices fascinants : un nouveau logo sur les flancs, des feux arrière ronds de type Stratos et le lettrage Lancia sur toute la largeur, un motif lumineux que l'on retrouvera à l'avant.

Nom Lancia Ypsilon Carrosserie Saloon 5p Moteurs Hybride essence, électrique Date d'arrivée Deuxième semestre 2023 (avant-premières éventuelles) 2024 (débuts) Prix -

Lancia Aurelia concept

Lancia ne suivra pas une ligne progressive en proposant les trois modèles qu'elle a prévus à intervalles de deux ans de 2024 à 2028. Cela signifie que la petite Ypsilon ne sera pas suivie par la compacte Delta, mais directement par le vaisseau amiral Aurelia en 2026. Le nom n'est pas définitif (contrairement aux deux autres qui ont été confirmés), mais nous savons qu'il s'agira d'une sorte de berline-crossover de taille moyenne de 4,6 mètres de long.

Crossover Lancia (2026), le rendu

Dans le rendu ci-dessus, elle a été imaginée comme une sorte de DS 4 plus grande, ce qui est certainement plausible d'un point de vue conceptuel, même s'il est presque certain que Lancia prendra une direction stylistique très distincte de sa marque "cousine" DS. Pourquoi en parlons-nous maintenant ? Car nous nous attendons à entrevoir le concept aussi dans les 12 prochains mois.