La Bugatti Centodieci est sans doute l'une des voitures les plus exclusives jamais fabriquées par la marque française, puisque seules 10 unités seront produites. Et l'une d'elles occupe apparemment le garage de Cristiano Ronaldo, qui a célébré la qualification de l'équipe nationale du Portugal pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde et qui est actuellement sans contrat avec un club de football.

Depuis un certain temps, des rumeurs laissaient entendre que la star portugaise avait acheté l'hypersportive, mais voici désormais la confirmation avec une photo de la voiture ! C'est le site espagnol Marca, qui a remarqué des photos publiées par le site sportif portugais Mais Futebol quelques jours avant le début de la Coupe du monde 2022.

Elles montrent une Bugatti Centodieci blanche quittant le centre d'entraînement de l'équipe nationale de football portugaise dans la banlieue de Lisbonne, au Portugal. S'il n'est pas possible de savoir qui était au volant de la supercar suivie d'une Mercedes GLE Coupé, qui d'autre que Cristiano Ronaldo pourrait l'être comme l'interroge à juste titre le site espagnol.

La Bugatti Centodieci de CR7 a été aperçue à la sortie du centre d'entraînement de l'équipe nationale du Portugal

La star portugaise est un client bien connu de la marque française, à tel point qu'il a déjà acheté une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse en 2016, ainsi qu'une Chiron l'année suivante. Des modèles que le joueur a d'ailleurs déjà affichés sur son profil Instagram en montrant son énorme (et heureux) garage.

Bugatti n'a pas officiellement confirmé que Cristiano Ronaldo était l'un des 10 acheteurs de l'exclusive Centodieci - et elle ne devrait pas non plus le faire, car dans le monde des multimillionnaires, on ne badine pas avec la discrétion, même lorsqu'un de ses clients affiche 500 millions de followers sur Instagram.

Dévoilée dans le monde entier en 2019, la Bugatti Centodieci (110 en italien) n'a commencé à être produite qu'au début de cette année, les exemplaires étant réalisés tout au long de l'année 2022 - ce qui inclut celle de Cristiano Ronaldo, qui circule déjà dans les rues. L'hypersportive français a été fabriquée pour célébrer le 110e anniversaire de Bugatti et est considérée comme l'une des plus exclusives à ce jour, ne cédant le pas qu'à la production unique de La Voiture Noire.

La Centodieci est équipée d'un moteur W16 de 1 600 ch et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes, il lui faut 6,1 secondes pour atteindre 200 km/h et 13,1 secondes pour atteindre 300 km/h. Plus incroyable encore, la vitesse maximale est limitée électroniquement à 380 km/h. Dans sa carrosserie, Bugatti a utilisé de nombreuses fibres de carbone pour alléger le pare-brise, qui n'atteint que 1,13 kg/cv.

Chaque unité de la Bugatti Centodieci a été vendue pour pas moins de 8 millions d'euros. Une valeur colossale qui la place comme l'une des voitures les plus chères du monde, mais qui pour la star du football portugais est quelque chose qui ne "pèse" pas tant que ça, puisque ses revenus avoisinent les 96,5 millions d'euros par an. Une broutille !