Selon le média espagnol Ultima Hora, le Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse de Cristiano Ronaldo a fait une sortie de route en ce lundi 20 juin 2022 à Majorque aux alentours de 11h. Soyez rassurés, la star du ballon n'était pas au volant de sa voiture. C'est son employé qui a perdu le contrôle du bolide de plus de 1000 ch avant de terminer sa course dans le portail d'une propriété. Les passagers de la Bugatti n'ont fort heureusement pas été blessés.

Cristiano Ronaldo profite actuellement de ses vacances pour se reposer sur l'île de Majorque. D'après la presse espagnole, le joueur de 37 ans avait affrété ses deux Bugatti, une Veyron et une Chiron, afin d'en profiter pleinement lors de son temps libre.

Pour rappel, ces deux Bugatti sont motorisées par un moteur W16 de 8,0 litres de cylindrée développant la bagatelle de 1200 ch pour la Veyron, et 1500 ch pour la Chiron. Cristiano Ronaldo recevra prochainement une troisième Bugatti encore plus exclusive que les deux autres. En effet, nous avons appris par le passé que le footballeur est l'un des heureux propriétaires de la Bugatti Centodieci. Ce modèle n'est produit qu'à 10 exemplaires et son prix est de 8 millions d'euros HT. Le premier exemplaire vient par ailleurs d'être assemblé par le fabricant alsacien.

Le quintuple Ballon d'Or est un fan de voitures et possède une collection de voitures qui en ferait pâlir plus d'un. Ronaldo a en effet deux Lamborghini Aventador, une Chevrolet Camaro SS, une Ferrari F12tdf, une Rolls-Royce Cullinan, une Mercedes-Benz Classe G et une McLaren Senna. Cette liste est bien entendu non exhaustive, pour en savoir plus sa collection privée, nous vous conseillons de vous balader à travers son compte Instagram.