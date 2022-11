Lancia n'est plus que l'ombre de sa gloire passée, réduite à un seul modèle et à un seul marché. Mais elle mérite un avenir meilleur. La société mère Stellantis s'est engagée à revitaliser la marque en difficulté en réalisant d'importants investissements pour élargir le portefeuille et vendre à nouveau des voitures en dehors de l'Italie.

En mai dernier, trois nouveaux modèles ont été annoncés : une citadine Ypsilon de nouvelle génération en 2024, un crossover plus grand en 2026 et une nouvelle Delta compacte en 2028.

Nous aurons un avant-goût de ce que l'avenir réserve au légendaire constructeur automobile le 28 novembre, lors du Lancia Design Day. Il s'agit du premier événement de la "Renaissance Lancia", qui donnera un aperçu du nouveau langage stylistique qui façonnera les voitures de la prochaine génération qui arriveront dans deux ans. Les icônes du passé telles que l'Aurelia, la Flaminia, la Fulvia, la Beta HPE, la Gamma, la Delta, la Stratos et le Rally 037 serviront de base à la nouvelle orientation stylistique.

Nouvelle Lancia Ypsilon, les premiers indices de design

5 Photos

Les détails concernant les nouveaux modèles sont limités, bien que nous sachions que la nouvelle Ypsilon 2024 mesurera environ quatre mètres de long et sera équipée d'une motorisation électrique. Le modèle phare de Lancia, qui arrivera deux ans plus tard, mesurera 4,6 mètres, tandis que la Delta de 2028 sera une "voiture sculptée et musclée, aux lignes géométriques" mesurant 4,4 mètres. La marque italienne prévoit de ne lancer que des VE à partir de 2026 et de vendre exclusivement des voitures électriques à partir de 2028.

Il est intéressant de noter que Lancia utilisera le pourcentage le plus élevé de matériaux recyclés parmi toutes les marques de Stellantis, la moitié des surfaces tactiles étant fabriquées à partir de matériaux éco-durables. Avec les trois nouvelles voitures en préparation, l'entreprise estime qu'elle sera en mesure de couvrir environ 50 % du marché.

L'expansion hors d'Italie commencera par la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Un réseau de 100 concessionnaires sera actif dans 60 grandes villes, mais Lancia estime que la moitié de ses clients préféreront acheter des voitures en ligne.