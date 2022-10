La Lancia Delta est source d'inspiration pour de nombreux préparateurs, notamment ceux spécialisés dans le restomod, cette nouvelle tendance qui consiste à refaire vivre des légendes d'antan, mais avec un design plus moderne et des technologies au goût du jour.

Aujourd'hui, c'est un nouveau modèle qui nous intéresse, un modèle développé par Angelelli Automobili et sobrement baptisé "Hintegrale".

Moderne dans tous les sens du terme

Après la présentation de la supercar D-1, le préparateur italien revient sur le devant de la scène avec les premiers rendus des différentes versions de l'Hintegrale prévues et prêtes à être lancées d'ici les prochaines années.

Angelelli Automobili souligne que la voiture est le résultat de "l'agrégation des différents brevets de l'entreprise" allant du système aérodynamique actif au châssis maison.

L'Hintegrale est constituée d'une monocoque en alliage de titane et d'aluminium imprimée en 3D, sans joints, soudures ou vis. La structure s'inspire des os des oiseaux et est réalisée à l'aide d'un outillage spécifique issu de l'industrie aérospatiale.

Le "squelette" est associé à une carrosserie clairement inspirée du passé et fortement modernisée en termes d'aérodynamisme. Avec une garde au sol très basse, l'Hintegrale s'appuie sur 12 appendices aérodynamiques actifs qui sont contrôlés électriquement et varient leur incidence en fonction de l'accélération, de la vitesse et du freinage. De cette manière, la force d'appui varie de 400 à 750 kg.

Les technologies sont omniprésentes, la voiture intègre, par exemple, la vue panoramique à 360° qui permet, entre autres, de se passer des rétroviseurs. Il y a un seul écran tactile dans le cockpit avec des menus configurables par le pilote.

Quatre variantes pour tous les goûts

Testée pendant plus de 96 000 km sur plusieurs circuits virtuels, le restomod de la Lancia Delta sera proposée en quatre versions, dont une variante 100 % électrique. La gamme débute avec un modèle équipé d'un quatre cylindres 1,8 litre bi-turbo de 280 ch, et un 1,8 litre hybride (avec deux moteurs électriques placés à l'arrière) disponible avec des configurations allant de 400 ch à 550 ch. Enfin, il y aura également une variante 100 % électrique, quatre roues motrices, qui revendique la bagatelle de 950 ch.

Avec l'Hintegrale, Angelelli Automobili vise principalement les collectionneurs. Les prix s'échelonneront de 90 000 euros pour les versions de base, à plus de 550 000 euros pour la version WRC de 550 ch homologuée pour la route. L'idée est de produire une cinquantaine d'exemplaires pour les modèles les moins puissants, tandis que les versions les plus performantes seront produites à seulement 25 unités.