Grande endormie du groupe Stellantis, la marque Lancia est sur le point de se relancer après n'avoir produit qu'un seul modèle depuis huit ans, l'Ypsilon, qui soufflera ses 12 bougies en 2023.

Selon Autocar, la marque connue pour les Flavia, Flaminia, Delta, et 037 veut se réinventer pour devenir une marque électrique premium en s'appuyant sur la plateforme STLA de Stellantis.

Le premier modèle au programme de Lancia sera une mise à jour de la vieillissante Ypsilon, suivi par une berline haut de gamme, et une nouvelle Delta.

Autocar précise que l'Ypsilon prévue pour 2024 est "presque prête", citant Luca Napolitano, directeur général de la marque. Un concept car "très proche du modèle de série" sera dévoilé au cours de la Design Week de Milan en avril.

La toute nouvelle citadine devrait être basée sur la même plateforme que la Fiat 500 électrique étant donné que la plateforme STLA Small ne sera pas exploitable avant 2026.

Les autres modèles prévus pour 2026 et 2028

Il faudra quelques années pour voir Lancia se reconstituer une catalogue puisque la berline électrique est attendue pour 2026 et la Delta pour 2028. Les deux devraient être basées sur la plateforme STLA Medium.

"Nous avons prévu deux nouvelles voitures, tous les deux ans, de 2024 à 2028", a précisé Napolitano à Autocar. "Nous commencerons avec l'Ypsilon de nouvelle génération, la première Lancia 100% électrique [puis] la berline haut de gamme en 2026, et en 2028 nous relancerons la Delta."

Selon les informations communiquées par Stellantis au sujet de sa plateforme STLA, la déclinaison Medium permettra la production de véhicules d'une taille allant de la Volkswagen Gold à la Toyota Camry, avec des moteurs électriques développant de 150 à 330 kW (201 à 442 chevaux), et des batteries avec une capacité de 87 à 104 kWh, offrant jusqu'à 700 km d'autonomie.

Née en 1906, la marque Lancia a connu ses heures de gloire dans les années 1970 et 1980, notamment avec des succès en rallye.

Les ventes se sont érodées et au début des années 2010, des Chrysler ont été commercialisées sous la marque Lancia en Europe, et à l'inverse des modèles Lancia ont été rebadgées Chrysler au Royaume-Uni et en Irlande.

Cette stratégie a pris fin en 2015 et depuis, la marque s'est résumée à l'Ypsilon, qui n'est d'ailleurs vendue qu'en Italie depuis 2017.